Der Bundesfinanzhof (BFH) will am 20. Mai Ã¼ber die neue Grundsteuer in Baden-WÃ¼rttemberg entscheiden. Den Urteilstermin gab er am Mittwoch in MÃ¼nchen nach der Verhandlung Ã¼ber zwei Klagen von GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mern bekannt, die seit der Reform mehr zahlen mÃ¼ssen als vorher. Es war die erste von mehreren geplanten Verhandlungen Ã¼ber die Grundsteuergesetze der LÃ¤nder. (Az. II R 26/24 und II R 27/24)
Im November hatte der BFH bereits entschieden, dass das Bundesmodell der neuen Grundsteuer rechtens ist. Diese wird seit 2025 in elf der 16 BundeslÃ¤nder erhoben. Die LÃ¤nder Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-WÃ¼rttemberg und Bayern haben eigene Regelungen getroffen. Auch dagegen - mit Ausnahme des niedersÃ¤chsischen Modells - sind noch Klagen beim BFH anhÃ¤ngig.
Wirtschaft
Bundesfinanzhof urteilt am 20. Mai Ã¼ber Grundsteuer in Baden-WÃ¼rttemberg
- AFP - 22. April 2026, 13:37 Uhr
Der Bundesfinanzhof will am 20. Mai Ã¼ber die neue Grundsteuer in Baden-WÃ¼rttemberg entscheiden. Den Urteilstermin gab er nach der Verhandlung Ã¼ber zwei Klagen von GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mern bekannt, die seit der Reform mehr zahlen mÃ¼ssen als vorher.
Der Bundesfinanzhof (BFH) will am 20. Mai Ã¼ber die neue Grundsteuer in Baden-WÃ¼rttemberg entscheiden. Den Urteilstermin gab er am Mittwoch in MÃ¼nchen nach der Verhandlung Ã¼ber zwei Klagen von GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mern bekannt, die seit der Reform mehr zahlen mÃ¼ssen als vorher. Es war die erste von mehreren geplanten Verhandlungen Ã¼ber die Grundsteuergesetze der LÃ¤nder. (Az. II R 26/24 und II R 27/24)
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