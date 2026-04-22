Wirtschaft

Bundesfinanzhof urteilt am 20. Mai Ã¼ber Grundsteuer in Baden-WÃ¼rttemberg

  • AFP - 22. April 2026, 13:37 Uhr
Bild vergrößern: Bundesfinanzhof urteilt am 20. Mai Ã¼ber Grundsteuer in Baden-WÃ¼rttemberg
Blick auf Wohngebiete
Bild: AFP

Der Bundesfinanzhof will am 20. Mai Ã¼ber die neue Grundsteuer in Baden-WÃ¼rttemberg entscheiden. Den Urteilstermin gab er nach der Verhandlung Ã¼ber zwei Klagen von GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mern bekannt, die seit der Reform mehr zahlen mÃ¼ssen als vorher.

Der Bundesfinanzhof (BFH) will am 20. Mai Ã¼ber die neue Grundsteuer in Baden-WÃ¼rttemberg entscheiden. Den Urteilstermin gab er am Mittwoch in MÃ¼nchen nach der Verhandlung Ã¼ber zwei Klagen von GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mern bekannt, die seit der Reform mehr zahlen mÃ¼ssen als vorher. Es war die erste von mehreren geplanten Verhandlungen Ã¼ber die Grundsteuergesetze der LÃ¤nder. (Az. II R 26/24 und II R 27/24)

Im November hatte der BFH bereits entschieden, dass das Bundesmodell der neuen Grundsteuer rechtens ist. Diese wird seit 2025 in elf der 16 BundeslÃ¤nder erhoben. Die LÃ¤nder Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-WÃ¼rttemberg und Bayern haben eigene Regelungen getroffen. Auch dagegen - mit Ausnahme des niedersÃ¤chsischen Modells - sind noch Klagen beim BFH anhÃ¤ngig.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Drohender Pipeline-Stopp: BER erwartet keine Kerosin-EngpÃ¤sse
    Drohender Pipeline-Stopp: BER erwartet keine Kerosin-EngpÃ¤sse

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz Berichten Ã¼ber einen drohenden Lieferstopp fÃ¼r kasachisches RohÃ¶l durch die Druschba-Pipeline sieht der Flughafen Berlin Brandenburg

    Mehr
    Russland will ab Mai kein kasachisches Ã–l mehr nach Deutschland durchleiten
    Russland will ab Mai kein kasachisches Ã–l mehr nach Deutschland durchleiten

    Russland will ab Mai kein Ã–l aus Kasachstan mehr Ã¼ber die sogenannte Druschba-Pipeline zur PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt leiten. Die unter staatlicher

    Mehr
    Ukraine: Durch die Druschba-Pipeline flieÃŸt
    Ukraine: Durch die Druschba-Pipeline flieÃŸt "in wenigen Stunden" wieder Ã–l

    Durch die Druschba-Pipeline soll nach ukrainischen Angaben "binnen weniger Stunden" wieder Ã–l in Richtung Westen flieÃŸen. Die RÃ¶hre werde gegen 13.00 Uhr (MESZ) wieder ihren

    Mehr
    "SpÃ¼rbare KonsumzurÃ¼ckhaltung" - Brauer beklagen zum Tag des Bieres AbsatzrÃ¼ckgang
    Energiekrise: EU ruft zu schnellerem Ausstieg aus Ã–l und Gas auf
    Energiekrise: EU ruft zu schnellerem Ausstieg aus Ã–l und Gas auf
    AFP-Recherche: Plantagenholz aus Indonesien fÃ¼r
    AFP-Recherche: Plantagenholz aus Indonesien fÃ¼r "klimaneutrale" Verpackungen
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    EU gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe von Milliarden-Kredit fÃ¼r die Ukraine
    EU gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe von Milliarden-Kredit fÃ¼r die Ukraine
    EU-Staaten geben Milliarden-Hilfen fÃ¼r Ukraine frei
    EU-Staaten geben Milliarden-Hilfen fÃ¼r Ukraine frei
    Umfrage: MÃ¤nner gehen bei plÃ¶tzlichen Beschwerden eher in Notaufnahme als Frauen
    Umfrage: MÃ¤nner gehen bei plÃ¶tzlichen Beschwerden eher in Notaufnahme als Frauen
    Hardt erwartet weitere Verhandlungen zwischen USA und Iran
    Hardt erwartet weitere Verhandlungen zwischen USA und Iran
    Iranische Revolutionsgarden: Zwei Schiffe in StraÃŸe von Hormus beschlagnahmt
    Iranische Revolutionsgarden: Zwei Schiffe in StraÃŸe von Hormus beschlagnahmt
    Bundeswehrverbandes hÃ¤lt neues FÃ¤higkeitsprofil fÃ¼r unzureichend
    Bundeswehrverbandes hÃ¤lt neues FÃ¤higkeitsprofil fÃ¼r unzureichend

    Top Meldungen

    Linnemann begrÃ¼ÃŸt Konzept fÃ¼r milliardenschwere Steuerentlastung
    Linnemann begrÃ¼ÃŸt Konzept fÃ¼r milliardenschwere Steuerentlastung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann begrÃ¼ÃŸt den von zwei Unionspolitikern vorgelegten Plan zur Reform der Einkommensteuer und ist offen fÃ¼r

    Mehr
    Nur jedes dritte Unternehmen befÃ¼rwortet Aktivrente
    Nur jedes dritte Unternehmen befÃ¼rwortet Aktivrente

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Etwa jedes dritte Unternehmen (36 Prozent) hÃ¤lt die Aktivrente fÃ¼r ein hilfreiches Instrument gegen den ArbeitskrÃ¤ftemangel. Gleichzeitig

    Mehr
    Kohlekumpel in der TÃ¼rkei im Hungerstreik - Bei Protest in Ankara festgenommen
    Kohlekumpel in der TÃ¼rkei im Hungerstreik - Bei Protest in Ankara festgenommen

    In der TÃ¼rkei haben dutzende Kohlekumpel vor dem Energieministerium in Ankara wegen ausstehender LÃ¶hne protestiert - und sind von der Polizei vorÃ¼bergehend festgenommen worden.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts