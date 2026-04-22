Bundesfinanzhof urteilt am 20. Mai Ã¼ber Grundsteuer in Baden-WÃ¼rttemberg

Blick auf Wohngebiete

Der Bundesfinanzhof will am 20. Mai Ã¼ber die neue Grundsteuer in Baden-WÃ¼rttemberg entscheiden. Den Urteilstermin gab er nach der Verhandlung Ã¼ber zwei Klagen von GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mern bekannt, die seit der Reform mehr zahlen mÃ¼ssen als vorher.

Der Bundesfinanzhof (BFH) will am 20. Mai Ã¼ber die neue Grundsteuer in Baden-WÃ¼rttemberg entscheiden. Den Urteilstermin gab er am Mittwoch in MÃ¼nchen nach der Verhandlung Ã¼ber zwei Klagen von GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mern bekannt, die seit der Reform mehr zahlen mÃ¼ssen als vorher. Es war die erste von mehreren geplanten Verhandlungen Ã¼ber die Grundsteuergesetze der LÃ¤nder. (Az. II R 26/24 und II R 27/24)



Im November hatte der BFH bereits entschieden, dass das Bundesmodell der neuen Grundsteuer rechtens ist. Diese wird seit 2025 in elf der 16 BundeslÃ¤nder erhoben. Die LÃ¤nder Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-WÃ¼rttemberg und Bayern haben eigene Regelungen getroffen. Auch dagegen - mit Ausnahme des niedersÃ¤chsischen Modells - sind noch Klagen beim BFH anhÃ¤ngig.