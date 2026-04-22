Umweltminister lehnt Reiches Stromnetz-PlÃ¤ne ab

Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Bundesregierung bahnt sich Streit um die Stromnetz-PlÃ¤ne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) an.



"Ich sehe noch erheblichen Verbesserungsbedarf", sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". "Es darf nicht passieren, dass die Energiewende am Ende langsamer und teurer wird, weil das Gesetz neue Unsicherheiten schafft." Die richtige Antwort auf die fossile Energiekrise sei jetzt "volle Vorfahrt fÃ¼r heimische erneuerbare Energien", sagte Schneider. "Denn das ist die gÃ¼nstigste Energieform unserer Zeit." Der Entwurf fÃ¼r das sogenannte Netzpaket war gestern bekannt geworden, er sieht massive EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r den Ã–kostrom-Ausbau in manchen Regionen vor.



Nach Reiches PlÃ¤nen sollen Netzbetreiber kÃ¼nftig "kapazitÃ¤tslimitierte" Gegenden ausweisen dÃ¼rfen, wenn dort die Stromerzeugung in einem Jahr wegen Ãœberlastung der Leitungen um mehr als drei Prozent gesenkt wurde. Dort dÃ¼rfen neue Wind- oder Solarparks nur dann errichtet werden, wenn deren Betreiber auf jeglichen Ausgleich fÃ¼r nicht eingespeisten Strom verzichten. Ã–kostrom-VerbÃ¤nde waren gegen diesen "Redispatch-Vorbehalt" Sturm gelaufen. Er mache die Finanzierung neuer Projekte schwieriger, weil sich die Einnahmen kaum mehr kalkulieren lieÃŸen. Auch UmweltverbÃ¤nde warnen, die Vorgabe konterkariere alle PlÃ¤ne fÃ¼r einen beschleunigten Ausbau der Windenergie.

