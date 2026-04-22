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Autorennen mit zwei Toten: MehrjÃ¤hrige Jugendstrafen fÃ¼r junge MÃ¤nner in KÃ¶ln

  • AFP - 22. April 2026, 15:47 Uhr
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Justitia
Bild: AFP

Nach einem tÃ¶dlichen Autorennen auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen sind zwei MÃ¤nner zu mehrjÃ¤hrigen Jugendstrafen verurteilt worden. Das Landgericht KÃ¶ln verhÃ¤ngte laut einer Sprecherin Jugendstrafen von fÃ¼nf und viereinhalb Jahren.

Mehr als zwei Jahre nach einem tÃ¶dlichen Autorennen auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen sind zwei junge MÃ¤nner zu mehrjÃ¤hrigen Jugendstrafen verurteilt worden. Das Landgericht KÃ¶ln verhÃ¤ngte gegen die beiden heute 22-JÃ¤hrigen Jugendstrafen von fÃ¼nf und viereinhalb Jahren, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Bei dem Unfall waren im Dezember 2023 eine Mutter und ihre Tochter ums Leben gekommen.

Verurteilt wurden die Angeklagten wegen eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge und vorsÃ¤tzlicher StraÃŸenverkehrsgefÃ¤hrdung. Beiden wurde zudem die Fahrerlaubnis entzogen. Die StraÃŸenverkehrsbehÃ¶rde darf ihnen fÃ¼r zwei Jahre keine Fahrerlaubnis ausstellen.

Laut Anklage sollen die beiden damals 20-jÃ¤hrigen Angeklagten am 1. Dezember 2023 spÃ¤tabends mit hochmotorisierten Autos auf der Autobahn 555 in Richtung Bonn ein Rennen gefahren sein. Dabei sollen sie mit hohem Tempo nebeneinander gefahren sein und sich gegenseitig rechts und links, teils Ã¼ber den Standstreifen, Ã¼berholt haben.

Kurz vor der Auffahrt Wesseling sollen beide ihre Autos auf mehr als 200 Stundenkilometer beschleunigt haben, obwohl nur Tempo 120 erlaubt war. Eines der Autos soll dann mit rund 205 Stundenkilometern in das Heck des Kleinwagens der spÃ¤teren Opfer geprallt sein. Der Kleinwagen sei durch den starken Aufprall explodiert. Die Mutter und ihre Tochter starben noch am Unfallort.

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