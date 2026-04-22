Prozess um Panama Papers in KÃ¶ln: BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r 57-JÃ¤hrigen

Landgericht KÃ¶ln

Ein Mann ist im Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Das Landgericht KÃ¶ln sprach ihn laut einer Gerichtssprecherin wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig.

Ein 57-JÃ¤hriger ist im Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Das Landgericht KÃ¶ln sprach den Angeklagten wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Dem 57-jÃ¤hrigen Schweizer wurde vor Gericht vorgeworfen, Ã¼ber Jahre an der Vermittlung von sogenannten Offshoregesellschaften in Steueroasen beteiligt gewesen zu sein.



Diese Firmen mit Sitz unter anderem in Panama sollen vor allem der Verschleierung von ZahlungsflÃ¼ssen und VermÃ¶gen gedient haben. Deutsche Kunden hÃ¤tten so KapitalertrÃ¤ge nicht versteuert und Steuern hinterzogen. Der Steuerschaden im Zusammenhang mit rund 50 Offshoregesellschaften belief sich laut Anklage auf etwa 13 Millionen Euro.



Ein internationales Rechercheteam hatte unter dem Titel "Panama Papers" im April 2016 seine Recherchen rund um systematische Steuervermeidung und GeldwÃ¤sche mittels Briefkastenfirmen verÃ¶ffentlicht.Â Die Recherchen enthÃ¼llten auch die Namen von Prominenten, Politikern und Sportlern, die VermÃ¶gen vor dem Fiskus versteckt haben sollen.



Nach Angaben des Rechercheteams wurden einerseits nicht illegale Strategien zur Steuervermeidung, aber auch Steuerdelikte und Delikte der GeldwÃ¤sche aufgedeckt. Die VerÃ¶ffentlichungen zu den "Panama Papers" fÃ¼hrten zu Ermittlungen auf der ganzen Welt und einer Debatte Ã¼ber Steueroasen und GeldwÃ¤sche.