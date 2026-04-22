Ukrainischer AuÃŸenminister: Lage an der Front so gut wie seit einem Jahr nicht

Ukrainische Soldaten testen eine Drohne

Die Ukraine steht nach eigenen Angaben in der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg so gut da wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Ukraine sei in der Lage, 'bis zu 90 Prozent der Ziele, die unsere StÃ¤dte angreifen' abzuschieÃŸen, hieÃŸ es.

Die Ukraine steht nach eigenen Angaben in der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg so gut da wie seit einem Jahr nicht mehr. "Wir haben die russische Ãœberlegenheit in der TruppenstÃ¤rke durch den Einsatz von Drohnen minimiert", sagte der ukrainische AuÃŸenminister Andrij Sybiha in einer ErklÃ¤rung vor Journalisten. Die jetzige Situation der Ukraine auf dem Schlachtfeld sei auch dank der verstÃ¤rkten Luftabwehr "tatsÃ¤chlich die stÃ¤rkste, oder die solideste" seit einem Jahr.



Laut Sybiha ist die Ukraine inzwischen in der Lage, "bis zu 90 Prozent" der Angriffe auf ukrainische StÃ¤dte abzuwehren. Auch nach einer Auswertung der Nachrichtenagentur AFP von Daten der ukrainischen Luftwaffe konnten die StreitkrÃ¤fte in den vergangenen Monaten regelmÃ¤ÃŸig 80 bis 90 Prozent der russischen Drohnen und Raketen abfangen.Â



Analysten zufolge liegen die Ursachen fÃ¼r Kiews gestÃ¤rkte Position in der ukrainischen Drohnen-Ãœberlegenheit und in Kommunikationsproblemen der russischen Armee. Moskau wurde in den vergangenen Monaten vom US-Satelliten-System Starlink abgeschnitten und hat zudem versucht, den Zugang zu der an der Front viel genutzten Messenger-App Telegram einzuschrÃ¤nken.Â



Nach einer AFP-Analyse von Daten des US-Institute for the Study of War (ISW) hat Russland an der Front in der Ukraine im MÃ¤rz das erste Mal seit zweieinhalb Jahren fast keine GelÃ¤ndegewinne erzielt. Demnach nahmen die russischen StreitkrÃ¤fte im vergangenen Monat nur 23 Quadratkilometer ukrainisches Territorium ein.



AuÃŸenminister Sybiha sagte weiter: "FÃ¼r uns bedeutet die Lage auf dem Schlachtfeld, unsere Verhandlungsposition zu stÃ¤rken." Die Ukraine habe die TÃ¼rkei gebeten, auf ein Treffen zwischen ihrem PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zu drÃ¤ngen. Kiew ist seit Monaten um ein solches Treffen bemÃ¼ht, Moskau wies den VorstoÃŸ jedoch wiederholt zurÃ¼ck.