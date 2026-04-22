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Nachweise fÃ¼r Darlehen in Millionenwert gefÃ¤lscht: BewÃ¤hrungsstrafen fÃ¼r Bankmitarbeiter

  • AFP - 22. April 2026, 15:59 Uhr
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Darstellung der Justitia
Bild: AFP

In einem Prozess um gefÃ¤lschte Dokumente bei Kreditvergaben im Millionenumfang in Baden-WÃ¼rttemberg sind zwei MÃ¤nner und eine Frau zu BewÃ¤hrungsstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Karlsruhe sprach sie unter anderem der Untreue schuldig.

In einem Prozess um gefÃ¤lschte Dokumente bei Kreditvergaben im Millionenumfang in Baden-WÃ¼rttemberg sind zwei MÃ¤nner und eine Frau zu BewÃ¤hrungsstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Karlsruhe sprach sie am Dienstag unter anderem der Untreue, des Betrugs und teils auch der UrkundenfÃ¤lschung schuldig, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch sagte. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung von TatertrÃ¤gen in HÃ¶he von insgesamt knapp 114.000 Euro an.Â 

Bei den Verurteilten handelt es sich um eine Bankmitarbeiterin, ihren Kollegen und einen Komplizen. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie gemeinsam mit ihren jeweiligen Bankkunden Gehaltsnachweise gefÃ¤lscht haben, um DarlehensvertrÃ¤gen den Anschein einer ordnungsgemÃ¤ÃŸen BonitÃ¤tsprÃ¼fung zu verleihen. Der Komplize soll in einigen FÃ¤llen den Kontakt zu den Kunden hergestellt haben.

Laut Anklage wurden zwischen April 2019 und November 2020 mehr als fÃ¼nfeinhalb Millionen Euro ausbezahlt.Â Die Staatsanwaltschaft forderte in dem seit Ende Februar 2025 laufenden Prozess eine Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten fÃ¼r den Bankmitarbeiter und BewÃ¤hrungsstrafen fÃ¼r die beiden anderen Angeklagten. Die Verteidigung verlangte BewÃ¤hrungsstrafen fÃ¼r alle drei Angeklagten.Â 

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