Totenzahl nach Betriebsunfall in Lederfabrik in Hessen auf vier gestiegen

Notarzt bei Ãœbung

Knapp eine Woche nach einem schweren Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel ist die Zahl der Toten auf vier gestiegen. Ein schwerverletzter 35-JÃ¤hriger erlag seinen Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Knapp eine Woche nach einem schweren Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel ist die Zahl der Toten auf vier gestiegen. Ein schwerverletzter 35-JÃ¤hriger erlag den Folgen seiner Verletzungen, wie die Polizei in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Limburg am Mittwoch mitteilten. Der Unfall hatte sich am vergangenen Donnerstag ereignet.



Gegen 16.30 Uhr wurden in der Fabrik fÃ¼nf Menschen bewusstlos aufgefunden. Drei von ihnen starben noch am selben Tag. Zwei weitere wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergrunde des Unfalls waren weiter unklar.