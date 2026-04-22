Brennpunkte

Bayerische Polizei durchsucht Banken und Firma wegen GeldwÃ¤scheverdachts

  • AFP - 22. April 2026, 17:07 Uhr
Bild vergrößern: Bayerische Polizei durchsucht Banken und Firma wegen GeldwÃ¤scheverdachts
Euroscheine
Bild: AFP

Wegen mutmaÃŸlicher GeldwÃ¤sche in MillionenhÃ¶he hat die bayerische Polizei zwei Banken und eine Firma durchsucht. Dabei handelte es sich um zwei Objekte in Bayern und eines in Hessen, wie die Polizei in Augsburg mitteilte.

Wegen mutmaÃŸlicher GeldwÃ¤sche in MillionenhÃ¶he hat die bayerische Polizei zwei Banken und eine Firma durchsucht. Dabei handelte es sich um zwei Objekte in Bayern und eines in Hessen, wie die Polizei am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Durch die GeldwÃ¤sche entstand nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Schaden im niedrigen siebenstelligen Bereich.

Ermittelt wird gegen drei MÃ¤nner im Alter von 46, 49 und 60 Jahren. Bei den Durchsuchungen wurden einem Polizeisprecher zufolge DatentrÃ¤ger und Dokumente beschlagnahmt. Festgenommen wurde niemand.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gewalttaten in Aachener Rotlichtbezirk: Strafe fÃ¼r Hooligan wird neu verhandelt
    Gewalttaten in Aachener Rotlichtbezirk: Strafe fÃ¼r Hooligan wird neu verhandelt

    Das Landgericht Aachen muss neu Ã¼ber die Strafe fÃ¼r einen Mann aus der Hooliganszene entscheiden, der wegen Gewalttaten im Rotlichtbezirk der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt

    Mehr
    Mord in Berliner Park nach Beleidigungen auf Tiktok: Lebenslange Haft
    Mord in Berliner Park nach Beleidigungen auf Tiktok: Lebenslange Haft

    Zehn Monate nach der TÃ¶tung eines Manns am helllichten Tag in einem Berliner Park ist ein 24-JÃ¤hriger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht

    Mehr
    Millionenschaden mit Investments in Ã–l aus Alaska: Drei Angeklagte verurteilt
    Millionenschaden mit Investments in Ã–l aus Alaska: Drei Angeklagte verurteilt

    Das Landgericht Stuttgart hat zwei MÃ¤nner und eine Frau, die mit Investments in Ã–l und Gas aus Alaska einen hohen Millionenschaden verursachten, wegen Insolvenzverschleppung

    Mehr
    Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab
    Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich nochmals stark gesunken
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich nochmals stark gesunken
    Frankfurter Flughafen weiht neues Terminal ein - Terminal 2 wird saniert
    Frankfurter Flughafen weiht neues Terminal ein - Terminal 2 wird saniert
    Iran-Krieg: Bundesregierung halbiert Wachstumsprognose fÃ¼r 2026
    Iran-Krieg: Bundesregierung halbiert Wachstumsprognose fÃ¼r 2026
    Bericht: BundestagsprÃ¤sidentin KlÃ¶ckner von Signal-Hack betroffen
    Bericht: BundestagsprÃ¤sidentin KlÃ¶ckner von Signal-Hack betroffen
    Bundesregierung hat keine Nachfolge fÃ¼r IT-Sicherheitsprogramm
    Bundesregierung hat keine Nachfolge fÃ¼r IT-Sicherheitsprogramm
    Regierung: 62.000 HÃ¤user und Wohnungen im Libanon bei Angriffen zerstÃ¶rt oder beschÃ¤digt
    Regierung: 62.000 HÃ¤user und Wohnungen im Libanon bei Angriffen zerstÃ¶rt oder beschÃ¤digt
    Elektro-Marktanteil deutscher Autohersteller in China fÃ¤llt weiter
    Elektro-Marktanteil deutscher Autohersteller in China fÃ¤llt weiter
    Prozess um Panama Papers in KÃ¶ln: BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r 57-JÃ¤hrigen
    Prozess um Panama Papers in KÃ¶ln: BewÃ¤hrungsstrafe fÃ¼r 57-JÃ¤hrigen
    EU-Kommission will AbhÃ¤ngigkeiten von fossilen Brennstoffen abbauen
    EU-Kommission will AbhÃ¤ngigkeiten von fossilen Brennstoffen abbauen

    Top Meldungen

    Reiches PlÃ¤ne fÃ¼r kÃ¼nftige Energieversorgung sorgen weiter fÃ¼r Kritik
    Reiches PlÃ¤ne fÃ¼r kÃ¼nftige Energieversorgung sorgen weiter fÃ¼r Kritik

    PlÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fÃ¼r die Energieversorgung in Deutschland sorgen weiterhin fÃ¼r Kritik - auch innerhalb der Koalition.

    Mehr
    Flughafen-Verband fordert
    Flughafen-Verband fordert "Tankrabatt fÃ¼r Airlines"

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Flughafen-Verband ADV drÃ¤ngt die Bundesregierung angesichts des stark gestiegenen Ã–l-Preises und der wachsenden Sorgen um die

    Mehr
    Umweltminister lehnt Reiches Stromnetz-PlÃ¤ne ab
    Umweltminister lehnt Reiches Stromnetz-PlÃ¤ne ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Bundesregierung bahnt sich Streit um die Stromnetz-PlÃ¤ne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) an. "Ich sehe noch erheblichen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts