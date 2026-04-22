Bayerische Polizei durchsucht Banken und Firma wegen GeldwÃ¤scheverdachts

Euroscheine

Wegen mutmaÃŸlicher GeldwÃ¤sche in MillionenhÃ¶he hat die bayerische Polizei zwei Banken und eine Firma durchsucht. Dabei handelte es sich um zwei Objekte in Bayern und eines in Hessen, wie die Polizei in Augsburg mitteilte.

Wegen mutmaÃŸlicher GeldwÃ¤sche in MillionenhÃ¶he hat die bayerische Polizei zwei Banken und eine Firma durchsucht. Dabei handelte es sich um zwei Objekte in Bayern und eines in Hessen, wie die Polizei am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Durch die GeldwÃ¤sche entstand nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Schaden im niedrigen siebenstelligen Bereich.



Ermittelt wird gegen drei MÃ¤nner im Alter von 46, 49 und 60 Jahren. Bei den Durchsuchungen wurden einem Polizeisprecher zufolge DatentrÃ¤ger und Dokumente beschlagnahmt. Festgenommen wurde niemand.