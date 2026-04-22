Bericht: KlÃ¶ckner von Phishing-Angriff auf Signal betroffen

Julia KlÃ¶ckner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) soll Opfer der aktuellen Phishing-Angriffswelle gegen Nutzer des Messengerdienstes Signal geworden sein. Das Signal-Konto der CDU-Politikerin sei von den Angreifern erfolgreich kompromittiert worden, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf mehrere Quellen.



KlÃ¶ckner war fÃ¼r den "Spiegel" zunÃ¤chst nicht zu erreichen, hieÃŸ es. Eine CDU-Sprecherin bestÃ¤tigte dem Nachrichtenmagazin auf Anfrage, dass eine Chatgruppe mit PrÃ¤sidiumsmitgliedern der Partei betroffen gewesen sei.



Ein Regierungssprecher bestÃ¤tigte nur die bereits Ã¶ffentlich gewordenen Warnungen der BehÃ¶rden vor der laufenden Kampagne. Zu mÃ¶glichen Betroffenen und sicherheitsrelevanten VorgÃ¤ngen mache er grundsÃ¤tzlich keine Angaben. Auch das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) wollte sich nicht zu dem Sachverhalt Ã¤uÃŸern.



KlÃ¶ckner bekleidet nicht nur das zweithÃ¶chste Staatsamt, sie ist auch Teil des CDU-PrÃ¤sidiums. Dessen Mitglieder kommunizierten ebenfalls via Signal-Gruppenchat, hieÃŸ es. Ein Mitglied des Chats sei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Laut "Spiegel" sollen Mitarbeiter des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz den Kanzler in der Sache bereits persÃ¶nlich aufgesucht und Ã¼ber den Vorgang unterrichtet haben. Eine Untersuchung seines Smartphones habe offenbar keine AuffÃ¤lligkeiten ergeben.



Erst am Dienstag hatte das BfV die Fraktionsspitzen der im Bundestag vertretenen Parteien und die Partei-GeschÃ¤ftsstellen erneut eindringlich vor der andauernden Kampagne gewarnt. Laut Sicherheitskreisen sind mittlerweile mindestens 300 Betroffene in Deutschland bekannt.



"Es ist davon auszugehen, dass so zahlreiche Signal-Gruppen im parlamentarischen Raum derzeit von den Angreifern nahezu unbemerkt ausgelesen werden", hieÃŸ es in der 20-seitigen Warnung. "Dem BfV sind bereits zahlreiche hochrangige Betroffenheiten bekannt geworden", heiÃŸt es darin weiter. Angesichts der Art der Angriffe sei "jedoch von einer deutlich hÃ¶heren Dunkelziffer auszugehen".



Internationale Nachrichtendienste machen Russland fÃ¼r die seit Monaten andauernde Angriffswelle verantwortlich.

