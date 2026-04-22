Finanzen

FrÃ¼hjahrsprojektion: Klingbeil darf mehr Schulden machen

  • dts - 22. April 2026, 20:36 Uhr
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Schuldenuhr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die getrÃ¼bten Aussichten fÃ¼r die deutsche Wirtschaft bringen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zusÃ¤tzlichen Spielraum bei der Neuverschuldung. Allein im kommenden Jahr darf der SPD-Chef im Kernhaushalt damit 3,8 Milliarden Euro mehr an Verbindlichkeiten aufnehmen als bislang vorgesehen, berichtet der "Spiegel" am Mittwoch. Bis 2030 sind es sogar insgesamt 7,3 Milliarden Euro zusÃ¤tzlich.

Grund fÃ¼r die gelockerten Vorgaben ist die FrÃ¼hjahrsprojektion, mit der die Bundesregierung ihre Erwartungen an die Konjunktur deutlich nach unten korrigiert hat. Statt 1,0 Prozent Wachstum erwartet sie in diesem Jahr nun nur noch 0,5 Prozent. LÃ¤uft die Wirtschaft schlecht, so darf der Bund temporÃ¤r mehr Schulden machen.

Der sogenannte Konjunkturaufschlag fÃ¼r 2027 steigt deshalb gegenÃ¼ber der Herbstprojektion von 8,5 auf 12,3 Milliarden Euro. Diese Summe kann Klingbeil zusÃ¤tzlich zum ohnehin von der Schuldenbremse erlaubten Spielraum in HÃ¶he von 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung einplanen. Auch dieser erhÃ¶hte sich aufgrund einer aktualisierten SchÃ¤tzung leicht und betrÃ¤gt nun 15,6 Milliarden Euro. Insgesamt sind 2027 also rund 27,9 Milliarden Euro an Schulden erlaubt.

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