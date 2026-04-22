Finanzen

Bundesregierung hat keine Nachfolge fÃ¼r IT-Sicherheitsprogramm

  • dts - 22. April 2026, 18:00 Uhr
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Zwei MÃ¤nner surfen im Internet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim IT-Sicherheitsprogramm "Digital. Sicher. SouverÃ¤n." der Bundesregierung droht eine FinanzierungslÃ¼cke. Das geht aus der Antwort des Bundesforschungsministeriums (BMFTR) auf eine Kleine Anfrage der GrÃ¼nen-Fraktion hervor, Ã¼ber welche die "Frankfurter Rundschau" (Donnerstagausgabe) berichtet. Demnach hat die Koalition aus CDU/CSU und SPD noch keinen konkreten Zeitplan fÃ¼r ein Nachfolgeprogramm des 350 Millionen Euro schweren Projekts, das 2026 auslÃ¤uft.

Das 2021 von der Ampelregierung beschlossene Programm soll Innovationen fÃ¶rdern, um Cybersicherheit und technologische SouverÃ¤nitÃ¤t in Deutschland zu stÃ¤rken. Ein mÃ¶gliches Nachfolgeprogramm soll aber erst "im Laufe des Jahres 2027" starten, wie es im Schreiben der Bundesregierung heiÃŸt. Eine Kabinettbefassung zum Thema ist demnach erst fÃ¼r das erste Quartal 2027 vorgesehen, einen nahtlosen Ãœbergang wird es also nicht geben.

Angesichts rasanter Entwicklungen bei KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) und Quantencomputern gibt es nun deutliche Kritik von den GrÃ¼nen. Experten blicken aktuell mit Sorge vor allem auf die KI "Claude Mythos" von Anthropic. Das noch nicht Ã¶ffentlich zugÃ¤ngliche KI-Modell gilt als potenziell gefÃ¤hrlicher Wendepunkt in der IT-Sicherheit und als eine Art "Hacker-Superwaffe". "Forschung in so einem sicherheitsrelevanten Bereich braucht VerlÃ¤sslichkeit und KontinuitÃ¤t, keine FÃ¶rderlÃ¼cke", sagte Ayse Asar, forschungspolitische Sprecherin der GrÃ¼nen im Bundestag, der Zeitung. "Wer die digitale SouverÃ¤nitÃ¤t Europas ernst nimmt, darf die Cybersicherheitsforschung nicht auf Halde legen", so Asar.

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