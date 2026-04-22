Deutschlands grÃ¶ÃŸter Flughafen in Frankfurt am Main hat am Mittwoch ein neues Terminal eingeweiht. In das neue GebÃ¤ude zieht vorerst das Terminal 2 ein, das nun saniert wird. Langfristig sollen alle drei Terminals im Betrieb sein.Â
Das neue Terminal 3 ist so groÃŸ wie 25 FuÃŸballfelder, wie der Betreiber Fraport mitteilte. Bis zu 19 Millionen FluggÃ¤ste jÃ¤hrlich sollen dort abfliegen und ankommen kÃ¶nnen. Zudem biete es bis zu 15 GepÃ¤ckausgabebÃ¤nder.Â In Frankfurt am Main lag die Zahl der Passagiere im vergangenen Jahr laut dem Statistischen Bundesamt bei 63 Millionen - es ist Deutschlands grÃ¶ÃŸter Flughafen.
Die Initiative Klima-, Umwelt- und LÃ¤rmschutz im Luftverkehr kritisierte, das neue Terminal entstehe inmitten eines der am dichtesten besiedelten Gebiete Europas. In den Kosten von vier Milliarden Euro seien die Kosten fÃ¼r eine immer noch fehlende Autobahn- und S-Bahn-Anbindung sowie fÃ¼r ParkhÃ¤user nicht enthalten.
Nach der "fÃ¼r mindestens zehn Jahre" dauernden Sanierung von Terminal 2 drohe ein "weiteres Milliardengrab", kritisierte die Initiative: Die Ausbauprognosen hÃ¤tten sich durch zahlreiche Krisen und Konkurrenz-Drehkreuze "geradezu pulverisiert".
Hessen Regierungschef Boris Rhein (CDU) dagegen nannte das neue Terminal bei der ErÃ¶ffnungsfeier eine "Visitenkarte" fÃ¼r Hessen. "Es stÃ¤rkt unseren Luftverkehrsstandort und unsere Wirtschaft enorm." Der Flughafen sei Hessens grÃ¶ÃŸter Arbeitgeber und ein bedeutender Standortfaktor.Â Hessens Wohlstand sei "untrennbar" mit einem leistungsfÃ¤higen Luftverkehr verbunden.Â
Wirtschaft
Frankfurter Flughafen weiht neues Terminal ein - Terminal 2 wird saniert
- AFP - 22. April 2026, 15:10 Uhr
Deutschlands grÃ¶ÃŸter Flughafen in Frankfurt am Main hat am Mittwoch ein neues Terminal eingeweiht. In das neue GebÃ¤ude zieht vorerst das Terminal 2 ein, das nun saniert wird. Langfristig sollen alle drei Terminals im Betrieb sein.
Deutschlands grÃ¶ÃŸter Flughafen in Frankfurt am Main hat am Mittwoch ein neues Terminal eingeweiht. In das neue GebÃ¤ude zieht vorerst das Terminal 2 ein, das nun saniert wird. Langfristig sollen alle drei Terminals im Betrieb sein.Â
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