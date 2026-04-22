Wirtschaft

Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab

  • AFP - 22. April 2026, 16:21 Uhr
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Weizen auf einem Feld in der NÃ¤he von Dortmund
Bild: AFP

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat den Antrag auf Androhung eines Zwangsgeldes in HÃ¶he von 10.000 Euro gegen den Staat wegen zu hoher Nitratbelastungen im Grundwasser abgelehnt.

Das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen hat den Antrag auf Androhung eines Zwangsgeldes in HÃ¶he von 10.000 Euro gegen den Staat wegen zu hoher Nitratbelastungen im Grundwasser abgelehnt. Derzeit sei nicht festzustellen, dass der Bund die Umsetzung eines entsprechenden Urteils verweigere, erklÃ¤rte das Gericht in MÃ¼nster am Mittwoch. Beantragt hatte die Strafe die Deutsche Umwelthilfe (DUH), nachdem das Bundesverwaltungsgericht ihr im Oktober grundsÃ¤tzlich Recht gegeben hatte.

Die UmweltschÃ¼tzer hatten der Bundesregierung vorgeworfen, zu wenig gegen die Nitratbelastung zu unternehmen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestÃ¤tigte, dass die geltende DÃ¼ngeverordnung nicht ausreiche. Die Bundesregierung soll deshalb ein Aktionsprogramm zum Schutz von GewÃ¤ssern erstellen.

Im Februar beantragte die DUH dann beim zustÃ¤ndigen Oberverwaltungsgericht in MÃ¼nster die Vollstreckung des Urteils vom Oktober. Der Bund sei seinen daraus entstandenen Verpflichtungen nicht nachgekommen.

Das Gericht wies dies jedoch zurÃ¼ck. Dem Bund mÃ¼sse zur Umsetzung des Urteils ein angemessener Zeitrahmen zugestanden werden, erklÃ¤rte es. Und bislang sei nicht festzustellen, "dass die Bundesrepublik eine Umsetzung verweigert oder grundlos verzÃ¶gert". Das zustÃ¤ndige Bundeslandwirtschaftsministerium habe immerhin bereits im Dezember einen "detaillierten Zeitplan" erarbeitet. Demnach bleibt Zeit bis April 2027, um einen "Aktionsplan" vorzulegen.

Nitrat gelangt vor allem Ã¼ber das DÃ¼ngen ins Grundwasser. Eine zu hohe Nitratkonzentration kann Probleme bei der Trinkwassergewinnung verursachen, da zu viel Nitrat im KÃ¶rper in potenziell gesundheitsschÃ¤dliche Stoffe umgewandelt werden kann. Laut deutschem Nitratbericht 2024 wurden in den Jahren 2020 bis 2022 an jeder vierten Messstelle die EU-weit festgelegten Grenzwerte Ã¼berschritten.

Der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne) hatte eine Reform des DÃ¼ngegesetzes auf den Weg gebracht, die strengere Vorgaben fÃ¼r Landwirte vorsah. Das Gesetz scheiterte aber im Bundesrat, mehrere LÃ¤nder kritisierten vor allem, dass damit unnÃ¶tige BÃ¼rokratie entstehe. Der neue Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) kÃ¼ndigte dann an, die Vorgaben fÃ¼r landwirtschaftliche Betriebe zu lockern, statt sie zu verschÃ¤rfen.

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