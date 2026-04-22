Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab

Das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen hat den Antrag auf Androhung eines Zwangsgeldes in HÃ¶he von 10.000 Euro gegen den Staat wegen zu hoher Nitratbelastungen im Grundwasser abgelehnt. Derzeit sei nicht festzustellen, dass der Bund die Umsetzung eines entsprechenden Urteils verweigere, erklÃ¤rte das Gericht in MÃ¼nster am Mittwoch. Beantragt hatte die Strafe die Deutsche Umwelthilfe (DUH), nachdem das Bundesverwaltungsgericht ihr im Oktober grundsÃ¤tzlich Recht gegeben hatte.
Die UmweltschÃ¼tzer hatten der Bundesregierung vorgeworfen, zu wenig gegen die Nitratbelastung zu unternehmen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestÃ¤tigte, dass die geltende DÃ¼ngeverordnung nicht ausreiche. Die Bundesregierung soll deshalb ein Aktionsprogramm zum Schutz von GewÃ¤ssern erstellen.
Im Februar beantragte die DUH dann beim zustÃ¤ndigen Oberverwaltungsgericht in MÃ¼nster die Vollstreckung des Urteils vom Oktober. Der Bund sei seinen daraus entstandenen Verpflichtungen nicht nachgekommen.
Das Gericht wies dies jedoch zurÃ¼ck. Dem Bund mÃ¼sse zur Umsetzung des Urteils ein angemessener Zeitrahmen zugestanden werden, erklÃ¤rte es. Und bislang sei nicht festzustellen, "dass die Bundesrepublik eine Umsetzung verweigert oder grundlos verzÃ¶gert". Das zustÃ¤ndige Bundeslandwirtschaftsministerium habe immerhin bereits im Dezember einen "detaillierten Zeitplan" erarbeitet. Demnach bleibt Zeit bis April 2027, um einen "Aktionsplan" vorzulegen.
Nitrat gelangt vor allem Ã¼ber das DÃ¼ngen ins Grundwasser. Eine zu hohe Nitratkonzentration kann Probleme bei der Trinkwassergewinnung verursachen, da zu viel Nitrat im KÃ¶rper in potenziell gesundheitsschÃ¤dliche Stoffe umgewandelt werden kann. Laut deutschem Nitratbericht 2024 wurden in den Jahren 2020 bis 2022 an jeder vierten Messstelle die EU-weit festgelegten Grenzwerte Ã¼berschritten.
Der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne) hatte eine Reform des DÃ¼ngegesetzes auf den Weg gebracht, die strengere Vorgaben fÃ¼r Landwirte vorsah. Das Gesetz scheiterte aber im Bundesrat, mehrere LÃ¤nder kritisierten vor allem, dass damit unnÃ¶tige BÃ¼rokratie entstehe. Der neue Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) kÃ¼ndigte dann an, die Vorgaben fÃ¼r landwirtschaftliche Betriebe zu lockern, statt sie zu verschÃ¤rfen.
Wirtschaft
Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab
- AFP - 22. April 2026, 16:21 Uhr
Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat den Antrag auf Androhung eines Zwangsgeldes in HÃ¶he von 10.000 Euro gegen den Staat wegen zu hoher Nitratbelastungen im Grundwasser abgelehnt.
Das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen hat den Antrag auf Androhung eines Zwangsgeldes in HÃ¶he von 10.000 Euro gegen den Staat wegen zu hoher Nitratbelastungen im Grundwasser abgelehnt. Derzeit sei nicht festzustellen, dass der Bund die Umsetzung eines entsprechenden Urteils verweigere, erklÃ¤rte das Gericht in MÃ¼nster am Mittwoch. Beantragt hatte die Strafe die Deutsche Umwelthilfe (DUH), nachdem das Bundesverwaltungsgericht ihr im Oktober grundsÃ¤tzlich Recht gegeben hatte.
Weitere Meldungen
Der Preis fÃ¼r Diesel an den deutschen Tankstellen ist im Wochenvergleich weiter krÃ¤ftig gesunken. Ein Liter des Kraftstoffs koste aktuell im bundesweiten Durchschnitt 2,129 EuroMehr
Deutschlands grÃ¶ÃŸter Flughafen in Frankfurt am Main hat am Mittwoch ein neues Terminal eingeweiht. In das neue GebÃ¤ude zieht vorerst das Terminal 2 ein, das nun saniert wird.Mehr
Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose fÃ¼r das laufende Jahr angesichts des Iran-Kriegs halbiert. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2026 um 0,5 Prozent zulegen, heiÃŸt es inMehr
Top Meldungen
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) lehnt die PlÃ¤ne seiner Kabinettskollegin Katherina Reiche (CDU) zum kÃ¼nftigen Ausbau der Stromnetze ab. "Ich sehe noch erheblichenMehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Flughafen-Verband ADV drÃ¤ngt die Bundesregierung angesichts des stark gestiegenen Ã–l-Preises und der wachsenden Sorgen um dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Bundesregierung bahnt sich Streit um die Stromnetz-PlÃ¤ne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) an. "Ich sehe noch erheblichenMehr