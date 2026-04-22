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Mord in Berliner Park nach Beleidigungen auf Tiktok: Lebenslange Haft

  • AFP - 22. April 2026, 16:49 Uhr
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Landgericht Berlin
Bild: AFP

Zehn Monate nach der TÃ¶tung eines Manns am helllichten Tag in einem Berliner Park ist ein 24-JÃ¤hriger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sprach ihn des Mordes an dem 28-JÃ¤hrigen schuldig.

Zehn Monate nach der TÃ¶tung eines Manns am helllichten Tag in einem Berliner Park ist ein 24-JÃ¤hriger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sprach ihn am Mittwoch des Mordes an dem 28-JÃ¤hrigen schuldig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Opfer und TÃ¤ter hatten sich zuvor wechselseitig auf Tiktok beleidigt.

Am 22. Juni 2025 trafen die beiden laut Gericht im NeukÃ¶llner KÃ¶rnerpark aufeinander und gerieten in Streit. SchlieÃŸlich zog der 24-JÃ¤hrige ein Jagdmesser, woraufhin der Ã„ltere die Flucht ergriff. In der NÃ¤he eines Brunnens holte der Angreifer das Opfer jedoch ein und fÃ¼gte ihm mit dem Messer "mehrere wuchtige Stiche" zu, wie es vom Gericht hieÃŸ.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert, starb jedoch noch am selben Abend.Â Aus Sicht der Kammer handelte der Angeklagte aus einem Ã¼bersteigerten EhrgefÃ¼hl und wollte sich fÃ¼r die Beleidigungen auf Tiktok rÃ¤chen. Die Tat sei ein Akt der Selbstjustiz gewesen, befand das Gericht. Es sah das Mordmerkmal der niedrigen BeweggrÃ¼nde verwirklicht.

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