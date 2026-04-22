Wirtschaft

Elektro-Marktanteil deutscher Autohersteller in China fÃ¤llt weiter

  • dts - 22. April 2026, 16:41 Uhr
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Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor der Automesse in Peking fallen die deutschen Hersteller auf dem grÃ¶ÃŸten Markt der Welt fÃ¼r Elektroautos auf ein historisches Tief. Der gemeinsame Marktanteil von Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz und Porsche bei batterieelektrischen Fahrzeugen in China lag im ersten Quartal 2026 bei nur noch 1,6 Prozent - so wenig wie nie zuvor. Das berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Daten des Branchendiensts Marklines.

Von den fÃ¼nf Herstellern wurden in den ersten drei Monaten des Jahres lediglich 19.230 Elektroautos in China zugelassen - ein RÃ¼ckgang von 55,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt ist der Elektroautoabsatz in China nach Auslaufen des Steuerrabatts beim Kauf von Elektroautos seit Jahresbeginn um fast 20 Prozent auf 1,2 Millionen Fahrzeuge gesunken.

Unter dem AbsatzrÃ¼ckgang leidet auch Chinas grÃ¶ÃŸter Autobauer BYD. Der Absatz des Konzerns in China ist im ersten Quartal um fast 40 Prozent eingebrochen.

Die deutschen Hersteller erhoffen sich von den neuen Modellen, die sie auf der Automesse in Peking prÃ¤sentieren wollen, eine Trendwende in China. Mercedes will die neue elektrische C-Klasse zeigen, BMW die fÃ¼r China angepasste Variante des "i3" und Audi einen neuen Elektro-SUV in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner Saic. Volkswagen will die Zusammenarbeit mit Xpeng entwickelten Modelle "ID.Unyx 09" und den "ID.Aura T6" vorstellen. Zusammen mit seinem zweiten Joint-Venture-Partner FAW plant der Konzern auÃŸerdem in diesem Jahr seine Budget-Marke Jetta zu elektrifizieren. Ein 10.000-Euro-Stromer soll in der zweiten JahreshÃ¤lfte bei den HÃ¤ndlern exklusiv in China stehen.

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