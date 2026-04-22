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Millionenschaden mit Investments in Ã–l aus Alaska: Drei Angeklagte verurteilt

  • AFP - 22. April 2026, 16:40 Uhr
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Darstellung der Justitia
Bild: AFP

Das Landgericht Stuttgart hat zwei MÃ¤nner und eine Frau, die mit Investments in Ã–l und Gas aus Alaska einen hohen Millionenschaden verursachten, wegen Insolvenzverschleppung verurteilt. Ein 62-JÃ¤hriger soll fÃ¼r vier Jahre und acht Monate in Haft.

Das Landgericht Stuttgart hat zwei MÃ¤nner und eine Frau, die mit Investments in Ã–l und Gas aus Alaska einen hohen Millionenschaden verursachten, wegen Insolvenzverschleppung verurteilt. Ein 62-JÃ¤hriger soll fÃ¼r vier Jahre und acht Monate in Haft, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.

Ein 53 Jahre alter Mitangeklagter erhielt wegen Beihilfe eine BewÃ¤hrungsstrafe von einem Jahr und zehn Monate. Er soll 150.000 Euro als BewÃ¤hrungsauflage zahlen. Eine mitangeklagte 33-JÃ¤hrige wurde wegen vorsÃ¤tzlicher Insolvenzverschleppung zu zehn Monaten Haft auf BewÃ¤hrung verurteilt.

Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass zwei der Angeklagten fÃ¼r eine Gesellschaft zu spÃ¤t den Insolvenzantrag gestellt hatten. Der dritte Angeklagte leistete als Rechtsanwalt und rechtlicher Berater Beihilfe.

Die Gesellschaft leitete Unternehmen, die sich Ã¼berwiegend mit der Suche nach ErdÃ¶l und Erdgas in Alaska beschÃ¤ftigten. Ãœber verschiedene Investmentangebote warb sie laut Anklage Anlegergelder im dreistelligen Millionenbereich ein.

Laut Urteil gab es ab dem Jahr 2016 keine finanzielle FÃ¶rderung durch den US-Bundesstaat Alaska. Das Projekt war allerdings ohne diese FÃ¶rderung finanziell nicht darstellbar. Anleihen wurden nicht zurÃ¼ckgezahlt, wodurch Anleger viel Geld verloren. Nicht alle Anleihen waren allerdings Gegenstand des Verfahrens.

Die deutsche Aktiengesellschaft war spÃ¤testens ab Juli 2017 zahlungsunfÃ¤hig. Ab Januar 2019 wurden die tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse der Gesellschaft verschleiert. Dazu wurde unter anderem der Sitz der Firma an eine Briefkastenadresse in Berlin verlegt.

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