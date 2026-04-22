Gewalttaten in Aachener Rotlichtbezirk: Strafe fÃ¼r Hooligan wird neu verhandelt

Bundesgerichtshof

Das Landgericht Aachen muss neu Ã¼ber die Strafe fÃ¼r einen Mann aus der Hooliganszene entscheiden, der wegen Gewalttaten im Rotlichtbezirk der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt verurteilt wurde. Der Bundesgerichtshof kippte das Urteil teilweise.

Das Landgericht Aachen muss neu Ã¼ber die Strafe fÃ¼r einen Mann aus der Hooliganszene entscheiden, der wegen Gewalttaten im Rotlichtbezirk der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt verurteilt wurde. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe kippte das Aachener Urteil am Mittwoch teilweise. Das Landgericht hatte den Angeklagten im MÃ¤rz 2025 unter anderem wegen zweifachen versuchten Totschlags und mehrfacher KÃ¶rperverletzung zu sieben Jahren Haft verurteilt und die Sicherungsverwahrung vorbehalten. (Az. 2 StR 470/25)



Es stellte fest, dass er die Taten als TÃ¼rsteher im Rotlichtmilieu begangen hatte. Seine GewaltausbrÃ¼che habe er von den Monitoren der Ãœberwachungskameras abgefilmt und unter anderem an einen FuÃŸballtrainer geschickt. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte selbst wandten sich nach dem Urteil an den BGH, um es Ã¼berprÃ¼fen zu lassen.



Ãœber die Revision des Angeklagten wurde noch nicht entschieden. Der BGH stellte aber nun auf die Revision der Staatsanwaltschaft hin fest, dass das Landgericht Rechtsfehler machte, als es die Sicherungsverwahrung lediglich vorbehielt. DarÃ¼ber und Ã¼ber die Strafe muss es deshalb neu verhandeln.



Eine Sicherungsverwahrung folgt nach einer Haftstrafe. Weiterhin gefÃ¤hrliche TÃ¤ter kommen dann nach VerbÃ¼ÃŸung ihrer Haftstrafe nicht frei, sondern werden in einer speziellen geschlossenen Einrichtung untergebracht. Die Sicherungsverwahrung ist zeitlich unbegrenzt, die Notwendigkeit wird aber regelmÃ¤ÃŸig Ã¼berprÃ¼ft.