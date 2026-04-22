Bericht: BundestagsprÃ¤sidentin KlÃ¶ckner von Signal-Hack betroffen

Julia KlÃ¶ckner

BundestagsprÃ¤sidentin KlÃ¶ckner ist laut 'Spiegel' Opfer der aktuellen Phishing-Angriffswelle gegen Nutzer des Messengerdiensts Signal geworden. Das Signal-Konto der CDU-Politikerin sei von den Angreifern erfolgreich kompromittiert worden.

BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) ist einem Bericht zufolge Opfer der aktuellen Phishing-Angriffswelle gegen Nutzer des Messengerdiensts Signal geworden. Das Signal-Konto der CDU-Politikerin sei von den Angreifern erfolgreich kompromittiert worden, berichtete der "Spiegel" am Mittwoch unter Berufung auf ungenannte Quellen. Internationale Nachrichtendienste machen Russland fÃ¼r die seit Monaten andauernde Angriffswelle verantwortlich.



KlÃ¶ckners Sprecher wollte die Angaben gegenÃ¼ber AFP weder bestÃ¤tigen noch dementieren. Der Bundestag gebe "zu sicherheitskritischer Infrastruktur grundsÃ¤tzlich keine Auskunft", erklÃ¤rte er.



KlÃ¶ckner bekleidet als BundestagsprÃ¤sidentin das zweithÃ¶chste Staatsamt, sie ist auch Teil des CDU-PrÃ¤sidiums. Dessen Mitglieder kommunizieren laut "Spiegel" offenbar ebenfalls via Signal-Gruppenchat. Ein Mitglied des Chats sei auch Bundeskanzler Friedrich Merz.



Nach "Spiegel"-Informationen haben Mitarbeiter des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz den Kanzler in der Sache bereits persÃ¶nlich aufgesucht und Ã¼ber den Vorgang unterrichtet. Eine Untersuchung seines Smartphones hat anders als bei BundestagsprÃ¤sidentin KlÃ¶ckner offenbar keine AuffÃ¤lligkeiten ergeben.



Erst am Dienstag hatte das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) die Fraktionsspitzen der im Bundestag vertretenen Parteien und die Partei-GeschÃ¤ftsstellen laut "Spiegel" erneut eindringlich vor der andauernden Kampagne gewarnt. Es sei "davon auszugehen, dass so zahlreiche Signal-Gruppen im parlamentarischen Raum derzeit von den Angreifern nahezu unbemerkt ausgelesen werden", hieÃŸ es in einer schriftlichen Warnung des BfV, aus welcher der "Spiegel" zitierte. "Dem BfV sind bereits zahlreiche hochrangige Betroffenheiten bekannt geworden." Angesichts der Art der Angriffe sei "von einer deutlich hÃ¶heren Dunkelziffer auszugehen".