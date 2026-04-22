FC Bayern zieht nach Sieg in Leverkusen ins DFB-Pokalfinale ein

Harry Kane (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat sich im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen mit 2:0 durchgesetzt und dank der Treffer von Harry Kane (22.) und Luis Diaz (90.+4) das Endspiel erreicht.



Von Beginn an kontrollierten die MÃ¼nchner die Partie und setzten die Gastgeber mit viel Ballbesitz unter Druck. Leverkusen kam offensiv zunÃ¤chst kaum zur Geltung, wÃ¤hrend Bayern sich mehrere MÃ¶glichkeiten erspielte. Nach gut zwanzig Minuten fiel dann die verdiente FÃ¼hrung: Harry Kane traf in der 22. Minute aus kurzer Distanz unter die Latte.



Auch nach dem RÃ¼ckstand fand die Werkself lange kein Mittel gegen die kompakte Defensive der GÃ¤ste. Bayern blieb gefÃ¤hrlich, verpasste es jedoch mehrfach, den Vorsprung auszubauen - unter anderem durch Chancen von Jamal Musiala und Kane, die entweder geblockt oder vom starken TorhÃ¼ter Mark Flekken pariert wurden.



Nach der Pause prÃ¤sentierte sich Leverkusen deutlich aktiver und kam zu ersten Gelegenheiten. Nathan Tella scheiterte in der 52. Minute mit einem prÃ¤zisen Schuss an Manuel Neuer, wÃ¤hrend Patrik Schick wenig spÃ¤ter per Kopf knapp verzog. Dennoch blieben die Bayern insgesamt nÃ¤her am zweiten Treffer.



In der Schlussphase erhÃ¶hte Leverkusen den Druck und setzte alles auf eine Karte. Die MÃ¼nchner Defensive hielt jedoch stand, wÃ¤hrend die GÃ¤ste bei Kontern zunÃ¤chst die Entscheidung verpassten.



Kurz vor Schluss fiel dann doch die endgÃ¼ltige Entscheidung: Luis DÃ­az schob in der 4. Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. So blieb es am Ende bei einem verdienten Erfolg fÃ¼r den Rekordpokalsieger, der damit nach mehreren Jahren wieder ins Finale einzieht.

