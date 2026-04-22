Sport

FC Bayern zieht nach Sieg in Leverkusen ins DFB-Pokalfinale ein

  • dts - 22. April 2026, 22:50 Uhr
Bild vergrößern: FC Bayern zieht nach Sieg in Leverkusen ins DFB-Pokalfinale ein
Harry Kane (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Bayern MÃ¼nchen hat sich im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen mit 2:0 durchgesetzt und dank der Treffer von Harry Kane (22.) und Luis Diaz (90.+4) das Endspiel erreicht.

Von Beginn an kontrollierten die MÃ¼nchner die Partie und setzten die Gastgeber mit viel Ballbesitz unter Druck. Leverkusen kam offensiv zunÃ¤chst kaum zur Geltung, wÃ¤hrend Bayern sich mehrere MÃ¶glichkeiten erspielte. Nach gut zwanzig Minuten fiel dann die verdiente FÃ¼hrung: Harry Kane traf in der 22. Minute aus kurzer Distanz unter die Latte.

Auch nach dem RÃ¼ckstand fand die Werkself lange kein Mittel gegen die kompakte Defensive der GÃ¤ste. Bayern blieb gefÃ¤hrlich, verpasste es jedoch mehrfach, den Vorsprung auszubauen - unter anderem durch Chancen von Jamal Musiala und Kane, die entweder geblockt oder vom starken TorhÃ¼ter Mark Flekken pariert wurden.

Nach der Pause prÃ¤sentierte sich Leverkusen deutlich aktiver und kam zu ersten Gelegenheiten. Nathan Tella scheiterte in der 52. Minute mit einem prÃ¤zisen Schuss an Manuel Neuer, wÃ¤hrend Patrik Schick wenig spÃ¤ter per Kopf knapp verzog. Dennoch blieben die Bayern insgesamt nÃ¤her am zweiten Treffer.

In der Schlussphase erhÃ¶hte Leverkusen den Druck und setzte alles auf eine Karte. Die MÃ¼nchner Defensive hielt jedoch stand, wÃ¤hrend die GÃ¤ste bei Kontern zunÃ¤chst die Entscheidung verpassten.

Kurz vor Schluss fiel dann doch die endgÃ¼ltige Entscheidung: Luis DÃ­az schob in der 4. Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. So blieb es am Ende bei einem verdienten Erfolg fÃ¼r den Rekordpokalsieger, der damit nach mehreren Jahren wieder ins Finale einzieht.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Marco Rose wird neuer Cheftrainer des AFC Bournemouth
    Marco Rose wird neuer Cheftrainer des AFC Bournemouth

    Bournemouth (dts Nachrichtenagentur) - Marco Rose wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer des englischen Erstligisten AFC Bournemouth. Der Verein bestÃ¤tigte am Montag die

    Mehr
    Klare Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in NRW und Kiel
    Klare Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in NRW und Kiel

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Bei BÃ¼rgerentscheiden in Nordrhein-Westfalen und Kiel hat sich eine klare Mehrheit der BÃ¼rger fÃ¼r die Bewerbung um die Olympischen und

    Mehr
    1. Bundesliga: Mainz holt Last-Minute-Punkt in Gladbach
    1. Bundesliga: Mainz holt Last-Minute-Punkt in Gladbach

    MÃ¶nchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Borussia MÃ¶nchengladbach und der 1. FSV Mainz 05 haben sich zum Abschluss des 30. Bundesliga-Spieltags mit 1:1 unentschieden getrennt.

    Mehr
    Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab
    Gericht lehnt Zwangsgeld gegen Bund wegen Nitratbelastung ab
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich nochmals stark gesunken
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich nochmals stark gesunken
    Frankfurter Flughafen weiht neues Terminal ein - Terminal 2 wird saniert
    Frankfurter Flughafen weiht neues Terminal ein - Terminal 2 wird saniert
    Iran-Krieg: Bundesregierung halbiert Wachstumsprognose fÃ¼r 2026
    Iran-Krieg: Bundesregierung halbiert Wachstumsprognose fÃ¼r 2026
    Umfrage: SPD und CDU anderthalb Jahre vor Landtagswahl in Niedersachsen gleichauf
    Umfrage: SPD und CDU anderthalb Jahre vor Landtagswahl in Niedersachsen gleichauf
    Umfrage sieht CDU ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klar vorn
    Umfrage sieht CDU ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klar vorn
    SteinbrÃ¼ck sieht beispiellose Verdichtung von Herausforderungen
    SteinbrÃ¼ck sieht beispiellose Verdichtung von Herausforderungen
    Erdogan: Krieg in Golfregion schwÃ¤cht zunehmend auch Europa
    Erdogan: Krieg in Golfregion schwÃ¤cht zunehmend auch Europa
    FrÃ¼hjahrsprojektion: Klingbeil darf mehr Schulden machen
    FrÃ¼hjahrsprojektion: Klingbeil darf mehr Schulden machen
    EU-Kommission gibt Ãœbernahme von Sky durch RTL ohne Auflagen frei
    EU-Kommission gibt Ãœbernahme von Sky durch RTL ohne Auflagen frei

    Top Meldungen

    Bundesregierung hat keine Nachfolge fÃ¼r IT-Sicherheitsprogramm
    Bundesregierung hat keine Nachfolge fÃ¼r IT-Sicherheitsprogramm

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim IT-Sicherheitsprogramm "Digital. Sicher. SouverÃ¤n." der Bundesregierung droht eine FinanzierungslÃ¼cke. Das geht aus der Antwort des

    Mehr
    Elektro-Marktanteil deutscher Autohersteller in China fÃ¤llt weiter
    Elektro-Marktanteil deutscher Autohersteller in China fÃ¤llt weiter

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor der Automesse in Peking fallen die deutschen Hersteller auf dem grÃ¶ÃŸten Markt der Welt fÃ¼r Elektroautos auf ein historisches

    Mehr
    EU-Kommission will AbhÃ¤ngigkeiten von fossilen Brennstoffen abbauen
    EU-Kommission will AbhÃ¤ngigkeiten von fossilen Brennstoffen abbauen

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat neue MaÃŸnahmen vorgeschlagen, um die AbhÃ¤ngigkeiten von fossilen Brennstoffen abzubauen. Die "Accelerate EU"-Strategie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts