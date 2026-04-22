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SteinbrÃ¼ck sieht beispiellose Verdichtung von Herausforderungen

  • dts - 22. April 2026, 21:46 Uhr
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Peer SteinbrÃ¼ck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundesfinanzminister Peer SteinbrÃ¼ck (SPD) hat die gegenwÃ¤rtige Lage Deutschlands als beispiellos beschrieben und zugleich Selbstkritik an seiner eigenen Regierungsbeteiligung in der Merkel-Ã„ra geÃ¼bt. "Solange ich zurÃ¼ckdenken kann, habe ich eine solche Verdichtung von Herausforderungen nicht erlebt, und auch unvergleichlich in Erinnerung der Finanzmarktkrise 2008/09", sagte SteinbrÃ¼ck dem Format "SpitzengesprÃ¤ch" des "Spiegels".

Zugleich kritisierte SteinbrÃ¼ck die aktuell handelnden Politiker. "Ich wundere mich ein bisschen, wie wenig die Politik die Dimension und die Konsequenzen dieser Zeitenwende kommuniziert hat", sagte er.

Mit Blick auf seine eigene Regierungszeit zeigte sich SteinbrÃ¼ck selbstkritisch. "Wir waren alle diejenigen, die die groÃŸen Elefanten im Raum nicht sehen wollten", sagte der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat. Zu diesen "Elefanten" zÃ¤hlte er "die Frage der VerteidigungsfÃ¤higkeit", die fehlende WettbewerbsfÃ¤higkeit sowie den "enormen demografischen Druck auf die sozialen Sicherungssysteme und damit auch verbunden eine ÃœberkomplexitÃ¤t dieses hohen Kulturgutes Sozialstaat". Auch die Defizite in der Digitalisierung, Infrastruktur sowie "zu wenige Investitionen in Bildung" seien zu lange Ã¼bersehen worden, so SteinbrÃ¼ck.

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