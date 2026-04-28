Mit einer GroÃŸrazzia hat die Polizei am Dienstag in Nordrhein-Westfalen die Rockergruppe Hells Angels ins Visier genommen. Einem Sprecher des Landesinnenministeriums zufolge durchsuchten seit den frÃ¼hen Morgenstunden rund 1200 Beamte mehr als 50 Objekte. Im Zuge der MaÃŸnahme sei der Verein Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen verboten und aufgelÃ¶st worden.
Es handelte sich laut Innenministerium um einen der grÃ¶ÃŸten EinsÃ¤tze gegen RockerkriminalitÃ¤t in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Durchsucht worden seien Wohnungen und GeschÃ¤ftsrÃ¤ume von Vereinsmitgliedern und deren UnterstÃ¼tzern. Grundlage fÃ¼r das Vereinsverbot und die Durchsuchungen waren demnach die Ergebnisse eines laufenden Ermittlungsverfahrens.
Den Beschuldigten wird laut den Ermittlern unter anderem die Bildung beziehungsweise die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. In Langenfeld wurde ein 46-JÃ¤hriger festgenommen, wie die DÃ¼sseldorfer Polizei und die Zentral- und Ansprechstelle fÃ¼r die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen der Staatsanwaltschaft DÃ¼sseldorf mitteilten.
Die Untersuchungen wÃ¼rden vom PolizeiprÃ¤sidium DÃ¼sseldorf unter der Leitung der Zentral- und Ansprechstelle der Staatsanwaltschaft DÃ¼sseldorf gefÃ¼hrt, hieÃŸ es weiter. Die DÃ¼sseldorfer Polizei werde von EinsatzkrÃ¤ften aus vielen anderen StÃ¤dten im Land unterstÃ¼tzt. Teilweise seien auch Spezialeinheiten und die Bereitschaftspolizei im Einsatz. Der Einsatz und die Ermittlungen dauerten am Dienstag an.
Brennpunkte
GroÃŸrazzia gegen Hells Angels: 50 Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht
- AFP - 28. April 2026, 09:05 Uhr
Mit einer GroÃŸrazzia hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen die Rockergruppe Hells Angels ins Visier genommen. Einem Sprecher des Landesinnenministeriums zufolge durchsuchten rund 1200 Beamte mehr als 50 Objekte.
Mit einer GroÃŸrazzia hat die Polizei am Dienstag in Nordrhein-Westfalen die Rockergruppe Hells Angels ins Visier genommen. Einem Sprecher des Landesinnenministeriums zufolge durchsuchten seit den frÃ¼hen Morgenstunden rund 1200 Beamte mehr als 50 Objekte. Im Zuge der MaÃŸnahme sei der Verein Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen verboten und aufgelÃ¶st worden.
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