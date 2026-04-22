Rund anderthalb Jahre vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegen die regierende SPD von MinisterprÃ¤sident Olaf Lies und die oppositionelle CDU in einer Umfrage gleichauf. Der am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Erhebung des Instituts Insa fÃ¼r die "Bild"-Zeitung zufolge kommen Sozial- und Christdemokraten jeweils auf 25 Prozent. Die mitregierenden GrÃ¼nen liegen hinter der AfD, die 20 Prozent erreicht, mit zwÃ¶lf Prozent auf dem vierten Platz.
Als fÃ¼nfte Partei kann sich die Linke mit sieben Prozent Hoffnung auf einen Einzug in das Landesparlament in Hannover machen. Die FDP wÃ¼rde hingegen erneut an der FÃ¼nfprozenthÃ¼rde scheitern. Die rot-grÃ¼ne Koalition hÃ¤tte damit keine Mehrheit mehr. Rechnerisch und politisch mÃ¶glich wÃ¤re nur ein BÃ¼ndnis von SPD und CDU.
Befragt wurden von Dienstag vergangener Woche bis Dienstag 1000 Wahlberechtigte in Niedersachsen. GewÃ¤hlt wird im Herbst 2027. Die Landtagswahl von 2022 gewann die SPD mit 33,4 Prozent vor der CDU mit 28,1 Prozent. Die GrÃ¼nen kamen damals auf 14,5 Prozent vor der AfD mit 11,0 Prozent.
Politik
Umfrage: SPD und CDU anderthalb Jahre vor Landtagswahl in Niedersachsen gleichauf
- AFP - 22. April 2026, 22:02 Uhr
Rund anderthalb Jahre vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegen die regierende SPD von MinisterprÃ¤sident Olaf Lies und die oppositionelle CDU in einer Umfrage gleichauf. Der Erhebung zufolge kommen Sozial- und Christdemokraten auf je 25 Prozent.
Rund anderthalb Jahre vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegen die regierende SPD von MinisterprÃ¤sident Olaf Lies und die oppositionelle CDU in einer Umfrage gleichauf. Der am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Erhebung des Instituts Insa fÃ¼r die "Bild"-Zeitung zufolge kommen Sozial- und Christdemokraten jeweils auf 25 Prozent. Die mitregierenden GrÃ¼nen liegen hinter der AfD, die 20 Prozent erreicht, mit zwÃ¶lf Prozent auf dem vierten Platz.
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