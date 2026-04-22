Erdogan: Krieg in Golfregion schwÃ¤cht zunehmend auch Europa

Rutte und Erdogan in Ankara

Der Iran-Krieg fÃ¼hrt nach den Worten des tÃ¼rkischen PrÃ¤sidenten Recep Tayyip Erdogan zunehmend auch zu einer SchwÃ¤chung Europas. Das sagte Erdogan in einem Telefonat mit BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier.

Der Iran-Krieg fÃ¼hrt nach den Worten des tÃ¼rkischen PrÃ¤sidenten Recep Tayyip Erdogan zunehmend auch zu einer SchwÃ¤chung Europas. "Der Krieg in unserer Region beginnt, auch Europa zu schwÃ¤chen, und wenn wir in diese Situation nicht mit einem friedensorientierten Ansatz eingreifen, werden die durch den Konflikt verursachten SchÃ¤den noch viel grÃ¶ÃŸer werden", sagte Erdogan am Mittwoch seinem BÃ¼ro zufolge in einem Telefonat mit BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier.



Zuvor hatte Erdogan bei einem Besuch von Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte in Ankara betont, die TÃ¼rkei habe sich in dem durch die US-israelischen "Angriffe auf den Iran ausgelÃ¶sten Prozess auf die Seite des Friedens und der Diplomatie gestellt".Â



"Die Aufrechterhaltung der transatlantischen Beziehungen ist von entscheidender Bedeutung, und die TÃ¼rkei erwartet von der europÃ¤ischen Komponente des BÃ¼ndnisses, dass sie mehr Verantwortung Ã¼bernimmt", sagte der tÃ¼rkische PrÃ¤sident. "Es wÃ¤re kontraproduktiv, die europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten, die nicht Mitglieder der EU sind, von den Verteidigungsinitiativen auszuschlieÃŸen", fÃ¼gte Erdogan hinzu.



Rutte erklÃ¤rte seinerseits mit Blick auf die iranischen Raketenangriffe auf die TÃ¼rkei, die Nato wÃ¼rde stets "das Notwendige" unternehmen, um die TÃ¼rkei und ihre anderen Mitglieder zu verteidigen.