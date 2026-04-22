Wirtschaft

Bundesregierung kappt Konjunkturprognose

  • dts - 22. April 2026, 14:27 Uhr
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Katherina Reiche am 22.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose fÃ¼r das laufende Jahr wie erwartet deutlich nach unten korrigiert.

Laut der am Mittwoch von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vorgestellten FrÃ¼hjahrsprojektion wird fÃ¼r 2026 ein Wachstum von 0,5 Prozent erwartet. Im Jahreswirtschaftsbericht war die Regierung noch von 1,0 Prozent Wachstum ausgegangen. FÃ¼r das kommende Jahr erwartet das Wirtschaftsministerium derzeit ein Wachstum von 0,9 Prozent. Die Inflationsrate dÃ¼rfte 2,7 Prozent in diesem und 2,8 Prozent im kommenden Jahr betragen.

Die wirtschaftliche Lage sei ungÃ¼nstiger als erwartet, da der kriegerische Konflikt im Nahen Osten zu EngpÃ¤ssen und Preisanstiegen bei Energie und Rohstoffen gefÃ¼hrt habe, hieÃŸ es zur BegrÃ¼ndung. Neben dem Iran-Krieg werde der internationale Handel auch von protektionistischen MaÃŸnahmen und Fragmentierung belastet. Die deutsche Exportentwicklung bleibe schwach, auch aufgrund einer verminderten WettbewerbsfÃ¤higkeit. Die Erholung der deutschen Wirtschaft werde vor allem von der Binnennachfrage getragen. Bei steigenden Realeinkommen bleibe der private Konsum trotz der Kaufkraftverluste infolge des Energiepreisschocks eine StÃ¼tze der deutschen Wirtschaft. Daneben wÃ¼rden fiskalische Impulse die Bruttoanlageinvestitionen anregen, wÃ¤hrend Staatsausgaben, besonders in Infrastruktur und Verteidigung, zur gesamtwirtschaftlichen Belebung beitragen.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung hÃ¤nge wesentlich von den Entwicklungen des Konfliktes im Nahen Osten ab und sei mit erheblichen Ungewissheiten verbunden. Zur Veranschaulichung dieser Unsicherheiten wies das Ministerium neben der FrÃ¼hjahrsprojektion erstmals auch Szenarien mit Simulationen fÃ¼r eine wirtschaftliche Entwicklung unter alternativen Annahmen der Energiepreisentwicklung aus.

"Die fÃ¼r dieses Jahr erwartete wirtschaftliche Erholung wird einmal mehr durch externe geopolitische Schocks ausgebremst", sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Der Krieg im Iran treibe die Preise fÃ¼r Energie und Rohstoffe in die HÃ¶he. "Das belastet die privaten Haushalte und erhÃ¶ht die Kosten fÃ¼r die deutsche Wirtschaft."

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