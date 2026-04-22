Etwas mehr ErwerbstÃ¤tige arbeiten im Homeoffice

Computer-Nutzerin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 haben 25 Prozent aller ErwerbstÃ¤tigen in Deutschland zumindest gelegentlich im Homeoffice gearbeitet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, war der Anteil etwas hÃ¶her als im Jahr 2024 mit 24 Prozent und im Jahr 2023 mit 23 Prozent.



Im letzten Jahr hat der Anteil der ErwerbstÃ¤tigen mit Homeoffice-Anteil somit wieder das Niveau des Corona-Jahrs 2021 erreicht. Wie stark sich das Arbeiten von zu Hause aus inzwischen etabliert hat, zeigt der Vergleich mit dem Vor-Corona-Niveau: 2019 hatten lediglich 13 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen zumindest gelegentlich im Homeoffice gearbeitet.



Homeoffice wird inzwischen jedoch weniger umfÃ¤nglich genutzt als zu Pandemiezeiten. So arbeitete im Jahr 2025 wie im Vorjahr knapp ein Viertel (24 Prozent) der Homeoffice-Nutzer ausschlieÃŸlich von zu Hause aus. 46 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen, die Homeoffice nutzten, arbeiteten weniger als die HÃ¤lfte ihrer Arbeitstage zu Hause - wie auch schon im Jahr 2024. Im von der Pandemie stark geprÃ¤gten Jahr 2021 waren die Anteile noch deutlicher in Richtung Homeoffice-Nutzung verschoben: Damals waren 40 Prozent der Nutzenden vollstÃ¤ndig im Homeoffice, 31 Prozent arbeiteten seltener im Homeoffice als am Arbeitsplatz.



Wie hÃ¤ufig ErwerbstÃ¤tige Homeoffice nutzen, wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, etwa von der GrÃ¶ÃŸe des Unternehmens oder dem Alter der BeschÃ¤ftigten. So steigt der Homeoffice-Anteil mit der GrÃ¶ÃŸe des Unternehmens: Arbeiteten in kleinen Unternehmen (bis 49 tÃ¤tige Personen im Betrieb) 19 Prozent der ErwerbstÃ¤tigen von zu Hause aus, so waren es in mittleren Unternehmen (50 bis 249 Personen) 23 Prozent. In groÃŸen Unternehmen mit mindestens 250 tÃ¤tigen Personen war der Homeoffice-Anteil mit 35 Prozent am hÃ¶chsten.



Den hÃ¶chsten Homeoffice-Anteil unter den ErwerbstÃ¤tigen, die zumindest gelegentlich von zu Hause arbeiteten, hatten 2025 die 35- bis 44-JÃ¤hrigen mit 30 Prozent, gefolgt von den 25- bis 34-JÃ¤hrigen mit 28 Prozent. Am seltensten nutzten Homeoffice die 15- bis 24-JÃ¤hrigen (10 Prozent) und 55- bis 64-jÃ¤hrigen ErwerbstÃ¤tigen (22 Prozent). Unterschiedliche private und berufsbedingte Faktoren kÃ¶nnen hier eine Rolle spielen. Beispielsweise kann bei jÃ¼ngeren ErwerbstÃ¤tigen die Berufsausbildung die MÃ¶glichkeiten fÃ¼r Homeoffice einschrÃ¤nken. In den mittleren Altersjahren kann die Notwendigkeit, private Verpflichtungen mit dem Beruf zu vereinbaren, zu einer stÃ¤rkeren Nutzung des Homeoffice fÃ¼hren.



Wie hÃ¤ufig Homeoffice genutzt wird, hÃ¤ngt stark von der jeweiligen Branche ab. Am hÃ¶chsten war der Anteil 2025 in den Bereichen IT-Dienstleistungen und Verwaltung und FÃ¼hrung von Unternehmen sowie in der Unternehmensberatung: Dort arbeiteten jeweils knapp drei Viertel (74 Prozent) der ErwerbstÃ¤tigen zumindest gelegentlich von zu Hause aus. Im Bereich Informationsdienstleistungen nahmen gut zwei Drittel (68 Prozent) Homeoffice in Anspruch, wie auch bei Versicherungen, RÃ¼ckversicherungen und Pensionskassen (68 Prozent). In der Gastronomie konnten mit 6 Prozent die wenigsten ErwerbstÃ¤tigen ihre Arbeit auch zu Hause ausÃ¼ben. Auch eine TÃ¤tigkeit in der GebÃ¤udebetreuung oder im Garten- und Landschaftsbau (7 Prozent), im Kfz-Handel sowie der Kfz-Reparatur oder im Einzelhandel (jeweils 10 Prozent) wurde nur selten im Homeoffice ausgeÃ¼bt.



Der Homeoffice-Anteil in Deutschland lag im Jahr 2025 leicht Ã¼ber dem Durchschnitt der 27 Mitgliedstaaten der EuropÃ¤ischen Union (EU), so die Statistiker weiter. Laut EU-StatistikbehÃ¶rde Eurostat arbeiteten EU-weit durchschnittlich 23 Prozent aller ErwerbstÃ¤tigen ab 15 Jahren zumindest gelegentlich von zu Hause aus. In den Niederlanden (52 Prozent), in Schweden (45 Prozent) und in Luxemburg (43 Prozent) war der Homeoffice-Anteil EU-weit am hÃ¶chsten. In RumÃ¤nien und Bulgarien (jeweils 4 Prozent) und Griechenland (7 Prozent) arbeiteten anteilig die wenigsten BerufstÃ¤tigen von zu Hause aus.

