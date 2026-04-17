Deutlich mehr Baugenehmigungen fÃ¼r Wohnungen im Februar

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Februar 2026 ist in Deutschland der Bau von 22.200 Wohnungen genehmigt worden.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, waren das 24,1 Prozent oder 4.300 Baugenehmigungen mehr als im Februar 2025. Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 30,6 Prozent oder 4.500 auf 19.000. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender GebÃ¤ude entstehen, ging im Februar 2026 gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat um 4,0 Prozent oder 100 auf 3.200 zurÃ¼ck.
Im Zeitraum von Januar bis Februar 2026 wurde in Deutschland der Bau von 41.700 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden GebÃ¤uden genehmigt. Das waren 16,2 Prozent oder 5.800 Wohnungen mehr als von Januar bis Februar 2025.
In neu zu errichtenden WohngebÃ¤uden wurden von Januar bis Februar 2026 insgesamt 34.500 Wohnungen genehmigt, das waren 17,6 Prozent oder 5.100 Neubauwohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen fÃ¼r EinfamilienhÃ¤user um 14,2 Prozent (+1.000) auf 7.800. Bei den ZweifamilienhÃ¤usern nahm die Zahl genehmigter Wohnungen um 25,8 Prozent (+500) auf 2.400 zu. In MehrfamilienhÃ¤usern, der zahlenmÃ¤ÃŸig stÃ¤rksten GebÃ¤udeart, genehmigten die BauaufsichtsbehÃ¶rden 21.900 Neubauwohnungen. Das war ein Anstieg um 18,0 Prozent (+3.300) gegenÃ¼ber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohnheimen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,8 Prozent (+300) auf 2.400 Wohnungen.
In neuen NichtwohngebÃ¤uden wurden von Januar bis Februar 2026 insgesamt 950 Wohnungen (+85,6 Prozent; +450) genehmigt. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in SchulgebÃ¤uden oder Wohnungen in Innenstadtlagen Ã¼ber GewerbeflÃ¤chen.
Als UmbaumaÃŸnahme in bestehenden Wohn- und NichtwohngebÃ¤uden wurden von Januar bis Februar 2026 insgesamt 6.300 Wohnungen genehmigt, das waren 3,9 Prozent oder 200 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025, so die Statistiker.
Wirtschaft
Deutlich mehr Baugenehmigungen fÃ¼r Wohnungen im Februar
- dts - 17. April 2026, 08:11 Uhr
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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Februar 2026 ist in Deutschland der Bau von 22.200 Wohnungen genehmigt worden.
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