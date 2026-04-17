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US-Rapper D4vd unter Mordverdacht festgenommen

  • AFP - 17. April 2026, 10:07 Uhr
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Rapper D4vd
Bild: AFP

Der US-Rapper D4vd ist im Zusammenhang mit dem Mord an einer MinderjÃ¤hrigen festgenommen worden. Der 21-JÃ¤hrige, der mit bÃ¼rgerlichem Namen David Burke heiÃŸt, sitze wegen Mordes an Celeste Rivas in Haft, teilte die Polizei in Los Angeles

Mordverdacht gegen US-Rapper D4vd: Der 21-JÃ¤hrige ist im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod einer MinderjÃ¤hrigen festgenommen worden. Der KÃ¼nstler, der mit bÃ¼rgerlichem Namen David Burke heiÃŸt, sitze wegen des Verdachts der TÃ¶tung von Celeste Rivas in Haft, teilte die Polizei in Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) mit. Eine Freilassung gegen Zahlung einer Kaution wurde demnach abgelehnt.Â 

Die Polizei in Los Angeles hatte die stark verweste Leiche Rivas im vergangenen September im Kofferraum eines beschlagnahmten Teslas entdeckt, nachdem sich Nachbarn Ã¼ber den Geruch beschwerten. Die Autopsie ergab, dass sich die Leiche Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum in dem Auto befunden hatte, das auf den Rapper zugelassen war. Rivas war 2024 im Alter von 13 Jahren als vermisst gemeldet worden.

Gegen den Rapper sei bislang keine Anklage erhoben worden, erklÃ¤rte die Ã¶rtliche Staatsanwaltschaft. Die Ermittler wÃ¼rden den Fall aber weiter prÃ¼fen und am Montag ein weitere ErklÃ¤rung herausgeben. D4vd wurde 2022 mit dem TikTok-Hit "Romantic Homicide" ("Romantischer Mord") bekannt.

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