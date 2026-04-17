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Beschluss gegen vorzeitige Haftentlassung von Todespfleger Niels HÃ¶gel rechtskrÃ¤ftig

  • AFP - 17. April 2026, 11:21 Uhr
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Niels HÃ¶gel vor Gericht
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Der wegen dutzender Morde verurteilte frÃ¼here Krankenpfleger Niels HÃ¶gel muss definitiv mindestens 28 Jahre im GefÃ¤ngnis bleiben. Ein Beschluss gegen seine vorzeitige Haftentlassung zur BewÃ¤hrung nach 15 Jahren wurde rechtskrÃ¤ftig.

Der wegen dutzender Morde verurteilte frÃ¼here Krankenpfleger Niels HÃ¶gel muss definitiv mindestens 28 Jahre im GefÃ¤ngnis bleiben. Ein Beschluss gegen seine vorzeitige Haftentlassung zur BewÃ¤hrung nach 15 Jahren wurde rechtskrÃ¤ftig, wie ein Sprecher des Landgerichts Oldenburg am Freitag mitteilte. Weder HÃ¶gel selbst noch die Staatsanwaltschaft gingen dagegen vor.

Das Landgericht hatte den Beschluss Mitte MÃ¤rz gefÃ¤llt und damit den Antrag HÃ¶gels auf vorzeitige Entlassung abgelehnt. Es erklÃ¤rte damals, die Schwere der Schuld HÃ¶gels gebiete eine VerbÃ¼ÃŸung von mindestens 28 Jahren GefÃ¤ngnis.

HÃ¶gel wird in den Medien auch "Todespfleger" genannt. Er hatte zwischen 2000 und 2005 auf Intensivstationen von KrankenhÃ¤usern in Oldenburg und Delmenhorst zahlreiche Patienten mit Medikamenten vergiftet, um lebensbedrohliche ZustÃ¤nde auszulÃ¶sen und sie anschlieÃŸend wiederzubeleben. Viele starben dabei. Das AusmaÃŸ der Mordserie wurde trotz frÃ¼herer Verdachtsmomente erst mit jahrelanger VerspÃ¤tung bekannt.

In mehreren Prozessen zwischen 2006 und 2019 wurde HÃ¶gel wegen des Tods von insgesamt 91 Patienten verurteilt. Wie das Gericht schon im MÃ¤rz erklÃ¤rte, bedeutet die Mindesthaftdauer von 28 Jahren nicht, dass er danach entlassen wird. Sie stelle nur einen Rahmen fÃ¼r die weitere Vollstreckung dar. Bevor HÃ¶gel entlassen werden kÃ¶nne, mÃ¼sse geprÃ¼ft werden, ob er weiter gefÃ¤hrlich sei. Dazu werde dann ein psychiatrisches SachverstÃ¤ndigengutachten erstellt.

Bei der Entscheidung Ã¼ber die Mindesthaftdauer wurden den Angaben zufolge die UmstÃ¤nde der Taten sowie insbesondere auch die PersÃ¶nlichkeit und Entwicklung des Verurteilten in der Zeit nach seiner letzten Verurteilung berÃ¼cksichtigt. Besonders erschwerend wurde die auÃŸerordentlich hohe Zahl der Morde berÃ¼cksichtigt, wie das Gericht mitteilte.

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