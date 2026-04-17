Ehefrau von belgischem Regierungschef spricht Ã¼ber ihre EssstÃ¶rung

Veerle Hegge in ihrem Haus in Deurne

Veerle Hegge, Lehrerin und Ehefrau des belgischen Regierungschefs Bart de Wever, hat ein Buch Ã¼ber ihre Magersucht geschrieben. Mit der Nachrichtenagentur AFP sprach sie Ã¼ber ihren monatelangen Kampf mit der EssstÃ¶rung und die 'Last des Schweigens'.

Veerle Hegge mÃ¶chte das Schweigen durchbrechen - und spricht dafÃ¼r Ã¼ber ihre Magersucht: "Psychische Erkrankungen sind nach wie vor mit einem Tabu behaftet", sagte die Ehefrau des belgischen Regierungschefs Bart de Wever im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Nach einem langen Kampf mit ihrer EssstÃ¶rung hat die 53-jÃ¤hrige Lehrerin ein Buch verÃ¶ffentlicht, in dem sie tiefe Einblicke in ihr Inneres gibt, um anderen Betroffenen zu helfen.



Nur Wochen nachdem ihr Mann die belgischen Parlamentswahlen 2024 gewonnen hatte, fand Hegge sich wegen ihrer EssstÃ¶rung, die sie fast das Leben gekostet hÃ¤tte, im Krankenhaus wieder. Es folgten Monate der Vollzeittherapie.Â



"Es ist so wichtig, sich frÃ¼hzeitig behandeln zu lassen, wenn man krank ist", um zu vermeiden, dass "es noch schlimmer wird", betonte Hegge. Das gehe aber nur "mit der Hilfe von den Menschen um Dich herum".



Hegge ist seit 30 Jahren mit De Wever liiert, die beiden haben vier inzwischen erwachsene Kinder. In "Le Poids de Silence" (Die Last des Schweigens) schreibt sie von ihrer Angst, ihr Mann kÃ¶nne "enttÃ¤uscht" von ihr sein und von der Angst, ihn danach zu fragen. Zuhause sei um das Thema ihrer Krankheit nur "herumgeschlichen" worden, sagte sie. Offen spricht sie Ã¼ber ihre Einsamkeit und SchuldgefÃ¼hle. Ihr Mann sei ihr "hilflos" vorgekommen.Â



Die 53-JÃ¤hrige thematisiert in ihrem Buch auch sexuellen Missbrauch, den sie im Alter von fÃ¼nf Jahren durch einen Ã¤lteren Jungen Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum erfahren hat. Ein Trauma, das sie bis vor ein paar Jahren unterdrÃ¼ckt hielt. "Als ich diese Wahrheit akzeptierte, brachen alle DÃ¤mme", schreibt sie. 18 Monate spÃ¤ter wurde sie erstmals wegen einer fortgeschrittenen EssstÃ¶rung in der Klinik behandelt.