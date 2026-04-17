Macron besorgt Ã¼ber mÃ¶gliche VerstÃ¶ÃŸe gegen Waffenruhe im Libanon

Emmanuel Macron in Beirut

Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hat sich angesichts mÃ¶glicher VerstÃ¶ÃŸe gegen die Waffenruhe im Libanon besorgt gezeigt. 'Ich fordere Sicherheit fÃ¼r die ZivilbevÃ¶lkerung auf beiden Seiten der Grenze zwischen dem Libanon und Israel', schrieb er.

Der franzÃ¶sische PrÃ¤sident Emmanuel Macron hat sich angesichts mÃ¶glicher VerstÃ¶ÃŸe gegen die Waffenruhe im Libanon besorgt gezeigt. "Ich fordere Sicherheit fÃ¼r die ZivilbevÃ¶lkerung auf beiden Seiten der Grenze zwischen dem Libanon und Israel", schrieb Macron am Freitag im Onlinedienst X. Er unterstÃ¼tze voll und ganz die von US-PrÃ¤sident Donald Trump verkÃ¼ndete Waffenruhe. "Aber ich erklÃ¤re zugleich meine Sorge, dass diese bereits jetzt durch die Fortsetzung militÃ¤rischer Operationen geschwÃ¤cht werden kÃ¶nnte", fÃ¼gte er hinzu.



"Die Hisbollah muss auf Waffen verzichten. Israel muss die libanesische SouverÃ¤nitÃ¤t respektieren und den Krieg beenden", erklÃ¤rte Macron.Â



Auch nach dem offiziellen Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um Mitternacht Ortszeit (Donnerstag 23.00 Uhr MESZ) blieb die Lage angespannt. Die libanesische Armee warf Israel bereits am frÃ¼hen Morgen VerstÃ¶ÃŸe vor. Es seien "mehrere israelische Aggressionen registriert worden". Die pro-iranische Hisbollah verÃ¼bte nach eigenen Angaben einen Vergeltungsangriff auf israelische Soldaten nahe der Stadt Chiam" im SÃ¼dlibanon.



Trump hatte die Waffenruhe am Donnerstag bekanntgegeben. Sie war unter Vermittlung der USA zustande gekommen. Die Vereinbarung schlieÃŸt auch die Hisbollah ein, die im Libanon eine Art Staat im Staat bildet.Â



Am Dienstag hatten in Washington erstmals seit drei Jahrzehnten diplomatische Vertreter Israels und der Libanon direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt. Die beiden NachbarlÃ¤nder unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.