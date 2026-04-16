Lufthansa stoppt Flugangebot von Cityline

Cityline-Maschine in Genf

Die Lufthansa stoppt angesichts hoher Kerosinkosten und der derzeitigen ArbeitskÃ¤mpfe ab sofort das Flugangebot der Tochtergesellschaft Cityline . Die 'aktuelle Krise' zwinge das Unternehmen, die schon lÃ¤nger geplante MaÃŸnahme nun frÃ¼her umzusetzen.

Die Lufthansa stoppt angesichts hoher Kerosinkosten und der derzeitigen ArbeitskÃ¤mpfe ab sofort das Flugangebot der Tochtergesellschaft Cityline. Die "aktuelle Krise" zwinge das Unternehmen, die schon lÃ¤nger geplante MaÃŸnahme nun frÃ¼her umzusetzen, erklÃ¤rte der Finanzvorstand des Lufthansa-Konzerns, Till Streichert, am Donnerstag. Dies sei "insbesondere mit Blick auf die Kolleginnen und Kollegen von Lufthansa Cityline ein schmerzhafter Schritt", fÃ¼gte er hinzu - umso wichtiger sei es nun, "WeiterbeschÃ¤ftigungsmÃ¶glichkeiten im Konzern zu finden".



Die Lufthansa verwies auf die deutlich gestiegenen Kerosinpreise, die sich im Vergleich zum Zeitraum vor dem Iran-Krieg "mehr als verdoppelt" hÃ¤tten. Zudem gebe es steigende "Mehrbelastungen aus ArbeitskÃ¤mpfen", erklÃ¤rte der Konzern, dessen Flugbetrieb seit Beginn dieser Woche durch neuerliche Streiks von Piloten und Kabinenpersonal erheblich beeintrÃ¤chtigt wird.Â



Als erster "unmittelbar wirksamer Schritt" werden der Lufthansa zufolge "ab Ã¼bermorgen zunÃ¤chst die 27 operativen Flugzeuge von Lufthansa Cityline endgÃ¼ltig aus dem Programm genommen, um weitere Verluste der defizitÃ¤ren Fluggesellschaft zu reduzieren". Zudem sollen mit Ende des Sommerflugplans auch vier Ã¤ltere Langstreckenflugzeuge die Flotte der Kernmarke Lufthansa verlassen. Im kommenden Winterflugplan sollen in einem dritten Schritt dann die KapazitÃ¤ten auf der Kurz- und Mittelstrecke um weitere fÃ¼nf Flugzeuge reduziert werden.



Dieses MaÃŸnahmenpaket solle einen "Ã¼berproportionalen Einspareffekt bei den Treibstoffkosten" entfalten, erklÃ¤rte der Konzern. Einerseits wÃ¼rden so besonders ineffiziente Flugzeuge vorzeitig aus dem Flugbetrieb genommen - und zum anderem reduziere "die eingesparte Kerosinmenge den nicht abgesicherten Teil des Treibstoffbedarfs der Gruppe".Â



Zwar ist nach Konzernangaben der Kerosinverbrauch der Passagier-Airlines der Gruppe "auf Basis des RohÃ¶l-Preises mit rund 80 Prozent Ã¼berdurchschnittlich hoch abgesichert". Die verbleibenden 20 Prozent mÃ¼ssen demnach aber "zu den deutlich gestiegenen Marktpreisen gekauft werden". Dieser besonders teure Anteil des Treibstoffbedarfs werde durch die MaÃŸnahmen "um rund zehn Prozent reduziert".



"Das Paket zur beschleunigten Umsetzung von Flotten- und KapazitÃ¤tsmaÃŸnahmen ist angesichts der stark gestiegenen Kerosinkosten und der geopolitischen InstabilitÃ¤t unumgÃ¤nglich", erklÃ¤rte Streichert. Ziel sei es, "unsere Kurz- und Mittelstreckenplattformen klarer zu fokussieren und wettbewerbsfÃ¤higer aufzustellen", fÃ¼gte er hinzu. "Hierbei hatten wir die perspektivische Herausnahme der Cityline aus unserem Programm bereits unabhÃ¤ngig von der aktuellen geopolitischen Krise seit lÃ¤ngerem als Teil unserer strategischen Weiterentwicklung gesehen."



Wie die Lufthansa auÃŸerdem mitteilte, soll es zur "weiteren Absenkung der administrativen Kosten" auch "neue Sparvorgaben fÃ¼r Stellenbesetzungen, interne Veranstaltungen und externe Beratungsleistungen" geben. Diese sollen demnach "das bestehende Abbauziel von konzernweit 4000 Stellen in der Verwaltung bis 2030" flankieren.



Der Flugbetrieb der Lufthansa, die am Mittwoch ihr 100-jÃ¤hriges Bestehen gefeiert hatte, war am Donnerstag den vierten Tag in Folge von Streiks des Kabinenpersonals und der Piloten massiv beeintrÃ¤chtigt. Am Flughafen Frankfurt am Main wurden die meisten Lufthansa-FlÃ¼ge gestrichen, Ã¤hnlich sah es am zweiten deutschen Drehkreuz der Airline in MÃ¼nchen aus. Bei der ebenfalls bestreikten Lufthansa-Tochter Eurowings fielen ebenfalls viele FlÃ¼ge Verbindungen aus.



Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte im Streit um Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge der Piloten bereits fÃ¼r Montag und Dienstag und dann erneut fÃ¼r Donnerstag und Freitag zum Arbeitskampf bei der Lufthansa-Kernmarke, der Cityline sowie Lufthansa Cargo aufgerufen.Â Die Gewerkschaft UnabhÃ¤ngige Flugbegleiter Organisation (UFO) rief ihrerseits zu einem zweitÃ¤gigen Arbeitskampf ab Mittwoch auf. Betroffen sind hier ebenfalls die Kernmarke Lufthansa sowie Cityline. Hier geht es im Tarifstreit vornehmlich um die Arbeitsbedingungen der Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen. Seit Montag sind tÃ¤glich hunderte FlÃ¼ge ausgefallen.