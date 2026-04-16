Wirtschaft

BGH zu Netflix-Geschenkkarten: KÃ¼ndigung muss auch mit Rest-Guthaben in Kraft treten

  • AFP - 16. April 2026, 16:44 Uhr
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Streamingdienste dÃ¼rfen nicht vorsehen, dass eine KÃ¼ndigung erst bei komplett aufgebrauchtem Prepaid-Guthaben in Kraft tritt. Sonst werden die Kunden unangemessen benachteiligt, wie der BGH entschied. Es ging im konkreten Fall um Netflix.

Streamingdienste dÃ¼rfen nicht vorsehen, dass eine KÃ¼ndigung erst bei komplett aufgebrauchtem Prepaid-Guthaben in Kraft tritt. Sonst werden die Kunden unangemessen benachteiligt, wie der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in Karlsruhe entschied. Er gab dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) im Streit mit Netflix Recht. (Az. III ZR 152/25)

Die Bedingungen fÃ¼r Prepaid-Geschenkkarten sahen vor, dass eine KÃ¼ndigung der Mitgliedschaft erst dann in Kraft treten sollte, wenn das Guthaben auf dem Konto aufgebraucht war. Dadurch kÃ¶nnen Kundinnen und Kunden die Mitgliedschaft nicht pausieren, wie der BGH ausfÃ¼hrte - anders als wenn nicht vorab bezahlt worden wÃ¤re. Eine KÃ¼ndigung kÃ¶nne, je nach Fall, erst bis zu 39 Monate spÃ¤ter wirksam werden.

Die entsprechende Klausel ist unwirksam. Der BGH beurteilte die Lage damit anders als das Berliner Kammergericht, das die Klage der Verbraucherzentrale im Juli noch abgewiesen hatte.

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