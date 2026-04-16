BKA registriert Rekordzahl politisch motivierter Straftaten

Polizei bei verbotener Pro-PalÃ¤stina-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die politisch motivierte KriminalitÃ¤t ist im vergangenen Jahr auf einen neuen HÃ¶chststand gestiegen. Das Bundeskriminalamt verbuchte fÃ¼r 2025 insgesamt 85.837 politisch motivierte Straftaten (plus zwei Prozent), berichtet die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" (Freitagausgaben).



Dies ist der hÃ¶chste Wert seit Beginn der gemeinsamen Bund-LÃ¤nder-Erhebung im Jahr 2001. Allein seit 2015 hat sich die Zahl der erfassten Taten mehr als verdoppelt.



Die Statistik weist fÃ¼r 2025 insgesamt 42.544 Delikte aus dem rechten Spektrum aus. Die zweitgrÃ¶ÃŸte Fallzahl fiel mit 13.490 Delikten im linken Lager an. Hier stieg die Zahl mit einem Plus von 35 Prozent besonders deutlich.



In rund 6.886 FÃ¤llen geht die Polizei von auslÃ¤ndischer Ideologie und in 1.983 FÃ¤llen von religiÃ¶sen HintergrÃ¼nden aus. 20.934 FÃ¤lle ordnete die Polizei nicht exakt einem Motivbereich zu.



Die hohe Zahl politische motivierter Straftaten fÃ¼hren Fahnder unter anderem auf die vorgezogene Bundestagswahl im Februar 2025 und viele damit verbundene Delikte gegen politische Gegner zurÃ¼ck. Aber auch die zahlreichen internationalen Krisen, etwa der Nahostkonflikt, hÃ¤tten Auswirkungen auf Deutschland gehabt, heiÃŸt es.

