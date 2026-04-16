Wirtschaft

Reiche will Industriestrompreis bÃ¼rokratiearm umsetzen

  • dts - 16. April 2026, 15:01 Uhr
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Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat am Donnerstag angekÃ¼ndigt, dass der zuvor von der EU-Kommission genehmigte deutsche Industriestrompreis unbÃ¼rokratisch umgesetzt werden soll. "Der Industriestrompreis ist ein wichtiger notwendiger Schritt, um spÃ¼rbar auch schnell zu entlasten", sagte Reiche in einem Pressestatement am Donnerstag.

Die EU-Kommission hatte am Donnerstag eine entsprechende Beihilferegelung im Umfang von 3,8 Milliarden Euro genehmigt. Man sei zu dem Schluss gelangt, dass die Regelungen "erforderlich, geeignet und angemessen" seien, um den Ãœbergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu beschleunigen und die Entwicklung bestimmter Wirtschaftszweige zu fÃ¶rdern, so die BrÃ¼sseler BehÃ¶rde. Da den Unternehmen die Bedingung auferlegt werden mÃ¼sse, einen erheblichen Teil der erhaltenen Beihilfen in DekarbonisierungsmaÃŸnahmen zu reinvestieren, wÃ¼rden diese Regelungen zum Ãœbergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft beitragen.

Reiche will den Unternehmen hierfÃ¼r keine Detailvorgaben machen. MÃ¶glich seien beispielsweise MaÃŸnahmen fÃ¼r Energieeffizient und Investitionen in erneuerbare Energien auf dem FirmengelÃ¤nde, erklÃ¤rte die CDU-Politikerin. "Wir haben bewusst die MÃ¶glichkeiten breit gelassen und uns davor gehÃ¼tet, Detailvorgaben zu machen, weil wir nicht fÃ¼r 9.500 Unternehmen einschÃ¤tzen kÃ¶nnen und Ã¼brigens auch nicht wollen, welche MaÃŸnahme vor Ort geeignet ist."

Man wolle durch niedrige HÃ¼rden es auch kleinen Unternehmen ermÃ¶glichen, den Industriestrompreis zu nutzen. "Wir verzichten zum Beispiel auf Verifizierung durch prÃ¼fungsbefugte Stellen, also sprich TÃœV und andere, und Testate von WirtschaftsprÃ¼fern sind auch nur noch fÃ¼r jene Unternehmen erforderlich, die ein Stromverbrauch von Ã¼ber 10 Gigawattstunden pro Jahr haben", erklÃ¤rte sie.

Der Industriestrompreis soll die strom- und handelsintensiven Unternehmen aus 91 Sektoren bei den Stromkosten entlasten, etwa aus den Bereichen Chemie, Gummi- und Kunststoffwaren, Glas und Halbleiterfertigung. Die Regelung soll vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2028 laufen. Unternehmen kÃ¶nnen Beihilfezahlungen nach Ende eines jeden Jahres beantragen, wenn der Stromverbrauch und der durchschnittliche GroÃŸhandelsmarktpreis bekannt sind. Der Zielpreis des Instruments liegt bei 5 Cent pro Kilowattstunde (kWh) und wird auf Grundlage des GroÃŸhandelsstrompreises bestimmt.

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