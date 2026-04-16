Bundeswehr bereitet sich auf MinenrÃ¤umen in der StraÃŸe von Hormus vor

Frachter im Persischen Golf

Deutschland ist bereit, sich an einer mÃ¶glichen Mission zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus mit KapazitÃ¤ten zum MinenrÃ¤umen und zur SeeaufklÃ¤rung zu beteiligen. Kanzler Merz (CDU) will am Freitag in Paris ein entsprechendes Angebot unterbreiten.

Deutschland ist bereit, sich an einer mÃ¶glichen Mission zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus mit KapazitÃ¤ten zum MinenrÃ¤umen und zur SeeaufklÃ¤rung zu beteiligen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Regierungskreisen erfuhr, wird sich die Bundesregierung weiter an entsprechenden militÃ¤rischen PlanungsgesprÃ¤chen beteiligen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt am Freitag an internationalen GesprÃ¤chen zu einer mÃ¶glichen Hormus-Mission in Paris teil.



Aus Regierungskreisen hieÃŸ es weiter, die Bundesregierung sei bereit, einen deutschen Beitrag zur Sicherung der freien Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus zu leisten. Dies kÃ¶nne nach Ende der Kampfhandlungen einen Einsatz der Bundeswehr im Rahmen einer internationalen Operation umfassen, sobald hierfÃ¼r eine Rechtsgrundlage, ein Mandat des Deutschen Bundestags und ein tragfÃ¤higes militÃ¤risches Konzept vorlÃ¤gen. Eine solche Beteiligung kÃ¶nne etwa MinenrÃ¤umung oder SeefernaufklÃ¤rung umfassen.Â



Auf Einladung des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron und des britischen Premierministers Keir Starmer nehmen sowohl Merz als auch die italienische MinisterprÃ¤sidentin Giorgia Meloni am Freitag an dem Treffen in Paris teil. Zahlreiche weitere UnterstÃ¼tzer einer mÃ¶glichen Mission am Golf sollen per Video zugeschaltet werden.



Merz sagte nach einem Treffen mit dem irischen Premierminister Micheal Martin in Berlin, Deutschland sei grundsÃ¤tzlich bereit zu einer einer Absicherung der Durchfahrtswege am Persischen Golf. Das setze ein Ende der Kampfhandlungen ebenso voraus wie einen vorlÃ¤ufigen Waffenstillstand und ein internationales Mandat. Voraussetzung sei auÃŸerdem eine Beschlussfassung der Bundesregierung und eine Zustimmung des Deutschen Bundestages. "Davon sind wir insgesamt noch weit entfernt", sagte der Kanzler.Â Â



Die Frage einer Beteiligung der US-StreitkrÃ¤fte werde am Freitag in Paris diskutiert, sagte Merz. "Da gibt es gute Argumente dafÃ¼r." Vor einer entsprechenden Beschlussfassung brauche es aber auch hier einen Waffenstillstand und eine entsprechende Entscheidung der Bundesregierung "innerhalb eines Systems kollektiver Sicherheit". "Und das werden wir gemeinsam auch diskutieren und gegebenenfalls auch zur Entscheidung kommen."



Die Bundeswehr verfÃ¼gt Ã¼ber zehn spezialisierte Minenjagdboote zur Ortung und Vernichtung von Minen. Zur SeeaufklÃ¤rung soll die Bundeswehr laut "SÃ¼ddeutscher Zeitung" auÃŸerdem von ihrer seit 2002 bestehenden strategisch gÃ¼nstig gelegenen Marinelogistikbasis in Dschibuti beitragen. Teil der Ãœberlegungen sei auÃŸerdem eine Entlastung der Nato-Partner im Nordatlantik.