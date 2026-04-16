Schriftsteller verlassen Verlag: Protest gegen franzÃ¶sischen RechtsauÃŸen-Investor

Vincent BollorÃ©

In der franzÃ¶sischen Verlagswelt herrscht helle Aufregung: 115 Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben aus Protest gegen die vermutete Einflussnahme des rechtsauÃŸen stehenden GeschÃ¤ftsmannes Vincent BollorÃ© den kollektiven Abschied aus ihrem Verlag angekÃ¼ndigt.

In der franzÃ¶sischen Verlagswelt herrscht helle Aufregung: 115 Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben aus Protest gegen die vermutete Einflussnahme des politisch am Ã¤uÃŸeren rechten Rand stehenden GeschÃ¤ftsmannes Vincent BollorÃ© den kollektiven Abschied aus dem Grasset-Verlag angekÃ¼ndigt. "Wir wollen keine Geiseln in einem ideologischen Krieg sein, der den Autoritarismus in der Kultur und in den Medien verbreiten will", heiÃŸt es in dem in der Nacht zum Donnerstag verÃ¶ffentlichten Schreiben.Â



Zu den Unterzeichnern zÃ¤hlen bekannte Namen wie Virginie Despentes, FrÃ©dÃ©ric Beigbeder und Bernard-Henri LÃ©vy. Hintergrund ist die Entlassung des bisherigen Verlagschefs Olivier Nora, hinter der die Autorinnen und Autoren den Einfluss BollorÃ©s vermuten.Â



Der Investor hatte 2023 die Hachette-Gruppe Ã¼bernommen, zu der neben Grasset noch andere Verlage zÃ¤hlen. Nora hatte am Dienstag seinen RÃ¼ckzug von der Verlagsspitze angekÃ¼ndigt, ohne GrÃ¼nde dafÃ¼r zu nennen.Â Er soll durch Jean-Christophe Thiery ersetzt werden, der als BollorÃ©-Vertrauter gilt.



Die Unterzeichner des offenen Briefes prangerten einen "inakzeptablen Angriff auf die verlegerische UnabhÃ¤ngigkeit" an. Nora habe 26 Jahre an der Spitze des Verlages gestanden und dabei die Meinungsvielfalt der Autorinnen und Autoren verteidigt. "Jetzt sagt Bollore mal wieder 'ich bin hier Chef und mache was ich will', und damit missachtet er alle, die hier publizieren", heiÃŸt es weiter.Â



Die Autoren verpflichten sich in ihrem Schreiben, ihre BÃ¼cher kÃ¼nftig nicht mehr bei Grasset zu verlegen. Einige von ihnen erwÃ¤gen rechtliche Schritte, um ihre Rechte an bereits verlegten BÃ¼chern wiederzuerlangen.Â



"Der Abgang von Olivier Nora war der Tropfen, der das Fass zum Ãœberlaufen brachte", sagte die Autorin Colombe Schneck der Nachrichtenagentur AFP. "Wir kÃ¶nnen nicht zulassen, dass alle Verlage der Hachette-Gruppe zu rechtsradikalen HÃ¤usern werden", fÃ¼gte sie hinzu. Sie verwies auf die Sender iTÃ©lÃ© und Europe1 sowie auf die Zeitung JDD, die sich seit der Ãœbernahme durch BollorÃ© politisch klar rechtsauÃŸen verorten. Die Hachette-Gruppe reagierte zunÃ¤chst nicht auf den geschlossenen RÃ¼ckzug der 115 Autorinnen und Autoren.



Auch Politiker des linken Lagers prangerten eine Einflussnahme des GeschÃ¤ftsmannes an. "BollorÃ© ist ein schamloses Raubtier, der seine Medien in Propagandawerkzeuge verwandelt hat und nun das Verlagswesen gleichschalten will", schrieb der Chef der Sozialistischen Partei, Olivier Faure, im Onlinedienst X.Â



BollorÃ© hat in den vergangenen Jahren auch den Aufstieg des Rechtspopulisten Jordan Bardella gefÃ¶rdert, des Chefs der Partei Rassemblement National (RN) und mÃ¶glichen PrÃ¤sidentschaftskandidaten. So nahm etwa die Sendezeit fÃ¼r rechtsextreme Meinungen in TV-Sendern nach der Ãœbernahme durch BollorÃ© um mehr als die HÃ¤lfte zu, wie eine Studie belegte. Auch andere BollorÃ©-Medien rollten Bardella den roten Teppich aus, etwa durch mehrseitige Interviews.