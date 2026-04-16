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Nach Facebook-Sperrung: Seite von Playboy Deutschland wieder online

  • AFP - 16. April 2026, 11:16 Uhr
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Nach einer mehrwÃ¶chigen Sperre ist die Facebookseite von Playboy Deutschland wieder erreichbar. Wie der deutsche Playboy-Verlag Kouneli Media am Donnerstag mitteilte, entsperrte der Facebook-Mutterkonzern Meta die Seite des Magazins am Mittwoch.

Nach einer mehrwÃ¶chigen Sperre ist die Facebookseite von Playboy Deutschland wieder erreichbar. Wie der deutsche Playboy-Verlag Kouneli Media am Donnerstag mitteilte, entsperrte der Facebook-Mutterkonzern Meta die Seite des Magazins am Mittwoch. Dem sei eine einstweilige VerfÃ¼gung des Landgerichts DÃ¼sseldorf gegen das US-Unternehmen vorausgegangen, das die Sperrung der Seite durch Meta "als rechtswidrig eingestuft" habe.Â 

Die von mehr als 1,8 Millionen Followern abonnierte Facebook-Seite von Playboy Deutschland war nach Verlagsangaben ab dem 17. Februar nicht mehr auffindbar gewesen. Nach einem Einspruch bei Meta habe die Facebook-Mutter der Playboy-Redaktion am 19. Februar mitgeteilt, dass die LÃ¶schung der Seite endgÃ¼ltig sei, erklÃ¤rte Kouneli Media.

Als GrÃ¼nde habe Meta - unter Verweis auf seine "Gemeinschaftsregeln" - auf "sexuell motivierte Kontaktaufnahme durch Erwachsene" sowie "Nacktheit und sexuelle Handlungen" verwiesen. Allerdings sei Meta bis heute eine Auskunft Ã¼ber konkrete Angaben zu den einzelnen beanstandeten Inhalten oder BegrÃ¼ndungen schuldig geblieben, erklÃ¤rte der Verlag.

Den Angaben nach wird die einstweilige VerfÃ¼gung "derzeit Ã¼ber das Gericht an Meta in Irland verschickt". An der Meta-Niederlassung in Deutschland sei sie bereits kurz nach Erlass per Gerichtsvollzieher zugestellt worden, fuhr Kouneli Media fort.

Meta hatte die Facebookseite von Playboy Deutschland nach Verlagsangaben bereits im Juni vergangenen Jahres gesperrt - "auch damals ohne AufklÃ¤rung des Sachverhaltes", wie der Verlag im MÃ¤rz mitteilte. 2025 war die Facebookseite demnach nach rund einer Woche wieder auffindbar.Â 

Der US-Internetriese habe sich aber auch diesbezÃ¼glich weder zu den GrÃ¼nden der zeitweiligen Sperrung noch zur Wiederherstellung der Seite geÃ¤uÃŸert, kritisierte Kouneli Media. Meta mÃ¼sse sich deshalb den Vorwurf gefallen lassen, "seine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen und vollkommen willkÃ¼rlich als auch intransparent zu agieren", erklÃ¤rte VerlagsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und Playboy-Chefredakteur Florian Boitin.

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