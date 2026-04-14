Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern

Minister Wildberger

Digitalminister Wildberger (CDU) will die AbhÃ¤ngigkeit der Ã¶ffentlichen Verwaltung von US-Softwareanbietern wie Microsoft verringern. 'Dass wir auch unabhÃ¤ngig werden wollen, dass wir nicht angreifbar sein dÃ¼rfen, das steht auÃŸer Frage.'

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) will die AbhÃ¤ngigkeit der Ã¶ffentlichen Verwaltung von US-Softwareanbietern wie Microsoft verringern und stÃ¤rker auf eigene LÃ¶sungen setzen. Microsoft sei zwar seit Jahrzehnten ein "vertrauensvoller Partner", sagte Wildberger dem Pro-Newsletter Technologie & KI des Nachrichtenportals Politico vom Dienstag. Zugleich gelte aber: "Dass wir auch unabhÃ¤ngig werden wollen, dass wir nicht angreifbar sein dÃ¼rfen, das steht auÃŸer Frage."



Sein Ministerium setze stÃ¤rker auf Open-Source-LÃ¶sungen nach dem Vorbild einzelner BundeslÃ¤nder, sagte Wildberger. "Wir sind auf dem Weg, dass wir das auch bei uns im Ministerium in erheblichem Umfang auf ArbeitsplÃ¤tzen einsetzen." Dies sei Teil einer grÃ¶ÃŸeren Strategie. Bei Open-Source-Anwendungen kÃ¶nnen die Nutzer das Programm unabhÃ¤ngig von seinen Autoren in der Regel beliebig verÃ¤ndern. Sie kÃ¶nnen es auch weitergeben und Schwachstellen oder Fehler Ã¶ffentlich machen.



Eine Verringerung der bestehenden AbhÃ¤ngigkeiten sei mangels europÃ¤ischer Alternativen aber noch ein "weiter Weg", sagte der Minister. Die Ausgaben des Bundes fÃ¼r Microsoft-Software waren in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und lagen 2025 bei rund 481,4 Millionen Euro.



Wildberger geht es nach eigenen Angaben jedoch nicht nur um den Austausch einzelner Software. Ziel sei, mit einer "Open-Source-basierten Verwaltungssoftware" auch Produkte zu entwickeln, "die nicht nur fÃ¼r die Verwaltung geeignet sind". Den Umbau will der Minister beschleunigen: "Das machen wir jetzt auch im groÃŸen Stil, auch mit der notwendigen Dringlichkeit."



Der Digitalminister kÃ¼ndigte zudem ein weiteres Entlastungspaket fÃ¼r die Wirtschaft an. Ziel sei, "noch vor der Sommerpause ein zweites Entlastungskabinett einzuberufen", sagte Wildberger. "Damit wollen wir die Wirtschaft erneut um mehrere Milliarden Euro BÃ¼rokratiekosten erleichtern." Ein Beispiel sei die EinfÃ¼hrung des GebÃ¤udetyps E - "also einfacheres Bauen mit gÃ¼nstigeren Standards". Hierzu befinde sich sein Ministerium derzeit in GesprÃ¤chen mit den anderen Ressorts.