Technologie

Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern

  • AFP - 14. April 2026, 04:03 Uhr
Bild vergrößern: Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern
Minister Wildberger
Bild: AFP

Digitalminister Wildberger (CDU) will die AbhÃ¤ngigkeit der Ã¶ffentlichen Verwaltung von US-Softwareanbietern wie Microsoft verringern. 'Dass wir auch unabhÃ¤ngig werden wollen, dass wir nicht angreifbar sein dÃ¼rfen, das steht auÃŸer Frage.'

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) will die AbhÃ¤ngigkeit der Ã¶ffentlichen Verwaltung von US-Softwareanbietern wie Microsoft verringern und stÃ¤rker auf eigene LÃ¶sungen setzen. Microsoft sei zwar seit Jahrzehnten ein "vertrauensvoller Partner", sagte Wildberger dem Pro-Newsletter Technologie & KI des Nachrichtenportals Politico vom Dienstag. Zugleich gelte aber: "Dass wir auch unabhÃ¤ngig werden wollen, dass wir nicht angreifbar sein dÃ¼rfen, das steht auÃŸer Frage."

Sein Ministerium setze stÃ¤rker auf Open-Source-LÃ¶sungen nach dem Vorbild einzelner BundeslÃ¤nder, sagte Wildberger. "Wir sind auf dem Weg, dass wir das auch bei uns im Ministerium in erheblichem Umfang auf ArbeitsplÃ¤tzen einsetzen." Dies sei Teil einer grÃ¶ÃŸeren Strategie. Bei Open-Source-Anwendungen kÃ¶nnen die Nutzer das Programm unabhÃ¤ngig von seinen Autoren in der Regel beliebig verÃ¤ndern. Sie kÃ¶nnen es auch weitergeben und Schwachstellen oder Fehler Ã¶ffentlich machen.

Eine Verringerung der bestehenden AbhÃ¤ngigkeiten sei mangels europÃ¤ischer Alternativen aber noch ein "weiter Weg", sagte der Minister. Die Ausgaben des Bundes fÃ¼r Microsoft-Software waren in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und lagen 2025 bei rund 481,4 Millionen Euro.

Wildberger geht es nach eigenen Angaben jedoch nicht nur um den Austausch einzelner Software. Ziel sei, mit einer "Open-Source-basierten Verwaltungssoftware" auch Produkte zu entwickeln, "die nicht nur fÃ¼r die Verwaltung geeignet sind". Den Umbau will der Minister beschleunigen: "Das machen wir jetzt auch im groÃŸen Stil, auch mit der notwendigen Dringlichkeit."

Der Digitalminister kÃ¼ndigte zudem ein weiteres Entlastungspaket fÃ¼r die Wirtschaft an. Ziel sei, "noch vor der Sommerpause ein zweites Entlastungskabinett einzuberufen", sagte Wildberger. "Damit wollen wir die Wirtschaft erneut um mehrere Milliarden Euro BÃ¼rokratiekosten erleichtern." Ein Beispiel sei die EinfÃ¼hrung des GebÃ¤udetyps E - "also einfacheres Bauen mit gÃ¼nstigeren Standards". Hierzu befinde sich sein Ministerium derzeit in GesprÃ¤chen mit den anderen Ressorts.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    KI-Boom: Samsung rechnet mit Rekordgewinn im ersten Quartal
    KI-Boom: Samsung rechnet mit Rekordgewinn im ersten Quartal

    Der sÃ¼dkoreanische Tech-Konzern Samsung rechnet angesichts des anhaltenden Booms um KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) mit einem Rekordgewinn fÃ¼r das erste Quartal. Das Unternehmen

    Mehr
    Nexperia-Chips kÃ¶nnen bald gÃ¤nzlich in China produziert werden
    Nexperia-Chips kÃ¶nnen bald gÃ¤nzlich in China produziert werden

    Die Chips des ursprÃ¼nglich niederlÃ¤ndischen Unternehmens Nexperia kÃ¶nnen bald gÃ¤nzlich in China produziert werden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus

    Mehr
    Social-Media-Verbot fÃ¼r Kinder: Indonesien verwarnt Google und Meta abermals
    Social-Media-Verbot fÃ¼r Kinder: Indonesien verwarnt Google und Meta abermals

    Wenige Tage nach Inkrafttreten eines Social-Media-Verbots fÃ¼r Kinder in Indonesien haben die dortigen BehÃ¶rden die US-Tech-Giganten Google und Meta schon zum zweiten Mal wegen

    Mehr
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    "Milliardengrab E-Autos": Gewinn der grÃ¶ÃŸten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpft
    US-Vize Vance: Vatikan sollte sich
    US-Vize Vance: Vatikan sollte sich "auf moralische Fragen beschrÃ¤nken"
    GrÃ¼ne fÃ¼r mehr Ukraine-UnterstÃ¼tzung:
    GrÃ¼ne fÃ¼r mehr Ukraine-UnterstÃ¼tzung: "Merz ist der neue Scholz"
    Greenpeace kritisiert SpritplÃ¤ne der Bundesregierung
    Greenpeace kritisiert SpritplÃ¤ne der Bundesregierung
    IWF stellt Weltwirtschaftsausblick vor: Perspektiven durch Iran-Krieg eingetrÃ¼bt
    IWF stellt Weltwirtschaftsausblick vor: Perspektiven durch Iran-Krieg eingetrÃ¼bt
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein ab Dienstag erneut vor Gericht
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein ab Dienstag erneut vor Gericht
    Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln
    Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln

    Top Meldungen

    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen
    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen "Startpunkt" fÃ¼r umfassende Reformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den EntlastungsbeschlÃ¼ssen der Regierungskoalition werden laut Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) weitere weitreichende Reformen

    Mehr
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die HausÃ¤rzte unterstÃ¼tzen die von der Bundesregierung noch fÃ¼r dieses Jahr geplante ErhÃ¶hung der Tabaksteuer, fordern aber eine klare

    Mehr
    GrÃ¼ne finden MaÃŸnahmen gegen hohe Energiepreise unzureichend
    GrÃ¼ne finden MaÃŸnahmen gegen hohe Energiepreise unzureichend

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen im Bundestag halten die MaÃŸnahmen der Regierung gegen die hohen Energiepreise fÃ¼r falsch ausgerichtet und fordern stattdessen ein

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts