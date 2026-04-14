GrÃ¼ne fÃ¼r mehr Ukraine-UnterstÃ¼tzung: "Merz ist der neue Scholz"

Fraktionsvize Brugger

Vor deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen haben die GrÃ¼nen mehr militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung durch die Bundesregierung gefordert. Eine Lieferung des MarschflugkÃ¶rpers Taurus an die Ukraine sei 'Ã¼berfÃ¤llig', sagte GrÃ¼nen-Fraktionsvize Brugger.

Vor den deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen haben die GrÃ¼nen mehr militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung durch die Bundesregierung gefordert. Eine Lieferung des deutschen MarschflugkÃ¶rpers Taurus an die Ukraine sei "lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llig", sagte GrÃ¼nen-Fraktionsvize Agnieszka Brugger am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Friedrich Merz ist in dieser Frage mit seinen Ausreden der neue Olaf Scholz geworden", kritisierte Brugger mit Blick auf den frÃ¼heren SPD-Kanzler Scholz, der Taurus-Lieferungen an die Ukraine vehement abgelehnt hatte.Â



"Durch den Kurs von Donald Trump und die russische ZerstÃ¶rung der Energieinfrastruktur im Winter ist die Liste der Argumente fÃ¼r eine Lieferung des Taurus nur noch lÃ¤nger geworden", sagte Brugger. Mit Blick auf die erwarteten Regierungskonsultationen sagte sie: "Die Ukraine kommt nicht als Bittsteller nach Deutschland. In dieser Weltlage hat sie sich bei der Verteidigung gegen den brutalen russischen Kriegsterror zu einem Garant von Sicherheit entwickelt."



Von der Entschlossenheit der Ukraine kÃ¶nnten sich "viele Regierungen in Europa mehr als eine Scheibe abschneiden", sagte die GrÃ¼nen-Verteidigungspolitikerin. "Von ihren Erfahrungen mÃ¼ssen wir dringend lernen. Umso verantwortungsloser ist, dass die Bundesregierung entgegen allen Versprechen nach wie vor nicht alles tut, was sie kÃ¶nnte."