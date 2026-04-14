Wirtschaft

RÃ¼ckgang der AusbildungsneuabschlÃ¼sse setzt sich fort

  • dts - 14. April 2026, 08:21 Uhr
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Agentur fÃ¼r Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 haben rund 461.800 Auszubildende in Deutschland eine duale Berufsausbildung begonnen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen am Dienstag mitteilte, waren das 2,8 Prozent oder 13.300 neue AusbildungsvertrÃ¤ge weniger als im Vorjahr (2024: 475.100).

Damit setzte sich im Jahr 2025 der leichte RÃ¼ckgang der NeuabschlÃ¼sse aus dem Jahr 2024 fort, nachdem in den Jahren 2021 bis 2023 noch leichte ZuwÃ¤chse zu verzeichnen waren (2024: -1,0 Prozent; 2023: +2,1 Prozent; 2022: +0,8 Prozent; 2021: +0,6 Prozent). Bei den Auszubildenden mit neu abgeschlossenen AusbildungsvertrÃ¤gen handelt es sich um die Auszubildenden mit Neuvertrag, die sich zum 31. Dezember 2025 in Ausbildung befanden.

Auch im Jahr 2025 begannen deutlich mehr MÃ¤nner als Frauen eine duale Berufsausbildung: Rund 295.400 MÃ¤nner (64 Prozent) und 166.400 Frauen (36 Prozent) haben im Jahr 2025 einen neuen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. In den Ausbildungsbereichen Handwerk und Landwirtschaft war der MÃ¤nneranteil mit 81 Prozent (106.900) beziehungsweise 74 Prozent (9.300) am hÃ¶chsten. Im Gegensatz dazu war der Frauenanteil in den Ausbildungsbereichen freie Berufe (39.800 oder 89 Prozent) und Hauswirtschaft (820 oder 80 Prozent) deutlich hÃ¶her. Unter den Ausbildungsbereich freie Berufe fallen beispielsweise Ausbildungsberufe wie medizinische Fachangestellte und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Auch im Ausbildungsbereich Ã¶ffentlicher Dienst haben mit 63 Prozent (9.000) mehr Frauen eine Ausbildung neu begonnen als MÃ¤nner.

Ãœber alle AusbildungsjahrgÃ¤nge hinweg befanden sich zum Jahresende 2025 rund 1.207.900 Personen in einer dualen Berufsausbildung. Damit sank die Gesamtzahl der Auszubildenden im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,8 Prozent oder 10.000. Auch im Jahr 2025 dominierten die Ausbildungsbereiche Industrie und Handel mit 677.100 Auszubildenden sowie das Handwerk mit 342.700 Auszubildenden das Ausbildungsgeschehen, gefolgt von den freien Berufen mit 113.100 Auszubildenden. Im Ausbildungsbereich Ã¶ffentlicher Dienst befanden sich 40.700, in der Landwirtschaft 31.400 und in der Hauswirtschaft rund 3.000 Personen in einer dualen Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz.

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