Xi zum Iran-Krieg: China wird "konstruktive Rolle" bei FriedensbemÃ¼hungen spielen

China wird nach den Worten von PrÃ¤sident Xi Jinping eine "konstruktive Rolle" bei den BemÃ¼hungen um eine FriedenslÃ¶sung fÃ¼r die Golfregion spielen. Die nationale SouverÃ¤nitÃ¤t der Staaten im Nahen Osten und in der Golfregion mÃ¼sse "respektiert" werden, forderte Xi laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag in Peking bei einem Treffen mit dem PrÃ¤sidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sayed Al Nahyan.Â
"Die SouverÃ¤nitÃ¤t, Sicherheit und territoriale IntegritÃ¤t der Golfstaaten im Nahen Osten sollten aufrichtig geachtet werden", sagte Xi laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV. "Die Sicherung der AutoritÃ¤t der internationalen Rechtsstaatlichkeit darf nicht bedeuten: 'Nutze sie, wenn es passt, lass' es, wenn es nicht passt'", fÃ¼gte Xi hinzu.Â
Xi Ã¤uÃŸerte sich erstmals persÃ¶nlich zum Iran-Krieg. Zuvor hatte der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Amir Saeid Iravani, die US-Blockade als "ernsthafte Verletzung" der nationalen SouverÃ¤nitÃ¤t kritisiert. Â
Das chinesische AuÃŸenministerium kritisierte die US-Blockade iranischer HÃ¤fen als "gefÃ¤hrlich und unverantwortlich". Der verstÃ¤rkte MilitÃ¤reinsatz der USA und "die gezielte Blockadeaktion werden nur die Spannungen verschÃ¤rfen und die ohnehin brÃ¼chige Waffenruhe untergraben", sagte der Sprecher des chinesischen AuÃŸenministeriums, Guo Jiakun, beif einer Pressekonferenz.Â
Die USA und Israel hatten am 28. Februar Angriffe auf den Iran gestartet. Nach fÃ¼nf Wochen Krieg einigten sich die USA und der Iran in der vergangenen Woche auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung Ã¼ber ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden. Nach dem Scheitern einer ersten Verhandlungsrunde in Pakistan verhÃ¤ngte US-PrÃ¤sident Donald Trump eine Blockade iranischer HÃ¤fen und KÃ¼stengebiete, die am Montag in Kraft trat.
Der Iran blockiert bereits seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft. Nur Schiffe verbÃ¼ndeter Staaten wie etwa China durften zuletzt die Meerenge passieren.
Brennpunkte
Xi zum Iran-Krieg: China wird "konstruktive Rolle" bei FriedensbemÃ¼hungen spielen
- AFP - 14. April 2026, 12:43 Uhr
China wird nach den Worten von PrÃ¤sident Xi Jinping eine 'konstruktive Rolle' bei den BemÃ¼hungen um eine FriedenslÃ¶sung fÃ¼r die Golfregion spielen. Die nationale SouverÃ¤nitÃ¤t der Staaten im Nahen Osten und in der Golfregion mÃ¼sse 'respektiert' werden.
China wird nach den Worten von PrÃ¤sident Xi Jinping eine "konstruktive Rolle" bei den BemÃ¼hungen um eine FriedenslÃ¶sung fÃ¼r die Golfregion spielen. Die nationale SouverÃ¤nitÃ¤t der Staaten im Nahen Osten und in der Golfregion mÃ¼sse "respektiert" werden, forderte Xi laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag in Peking bei einem Treffen mit dem PrÃ¤sidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sayed Al Nahyan.Â
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