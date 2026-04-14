Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandschef der gesetzlichen Krankenversicherung DAK-Gesundheit, Andreas Storm, hat die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r eine tiefgreifende Gesundheitsreform scharf kritisiert.
"Die VorschlÃ¤ge von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken haben eine extreme Schlagseite, die den Erfolg der geplanten GKV-Finanzreform gefÃ¤hrden kÃ¶nnte", sagte Storm der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Wer ein so groÃŸes Sparpaket fÃ¼r das Gesundheitssystem auf den Weg bringen will, muss auf eine faire und gerechte Lastenverteilung achten."
Das sei bislang nicht der Fall. "Die VorschlÃ¤ge belasten nahezu ausschlieÃŸlich den Leistungsbereich und die Versicherten", so der DAK-Chef. "Hingegen fehlt der Einstieg in die auskÃ¶mmliche Finanzierung der Kassenausgaben fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfangende vÃ¶llig. Das ist nicht akzeptabel. Wenn sich der Staat nicht an den Ausgaben fÃ¼r versicherungsfremde Leistungen beteiligt, gibt es ein Akzeptanzproblem fÃ¼r das Gesamtpaket", so Storm. "Hier muss zwingend nachgesteuert werden."
Finanzen
DAK kritisiert Warkens Gesundheitsreform als ungerecht
- dts - 14. April 2026, 16:09 Uhr
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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandschef der gesetzlichen Krankenversicherung DAK-Gesundheit, Andreas Storm, hat die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r eine tiefgreifende Gesundheitsreform scharf kritisiert.
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