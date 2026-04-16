Die oppositionellen Demokraten haben im US-ReprÃ¤sentantenhaus sechs Artikel fÃ¼r ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth eingebracht. Hegseth habe "seinen Eid gebrochen, US-Soldaten gefÃ¤hrdet und Kriegsverbrechen begangen", erklÃ¤rte die demokratische Abgeordnete Yassamin Ansari am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X zur BegrÃ¼ndung.
Die Demokraten fÃ¼hren sechs VorwÃ¼rfe gegen Hegseth an, darunter den Angriff auf eine MÃ¤dchenschule im Iran am 28. Februar, bei dem nach iranischen Angaben mindestens 170 Menschen getÃ¶tet worden waren, die meisten von ihnen SchÃ¼lerinnen. Eine vorlÃ¤ufige Untersuchung hatte laut "New York Times" darauf hingedeutet, dass eine fehlerhaft geleitete US-Rakete in der Schule eingeschlagen war.
Ebenfalls kritisiert wurden die Angriffe auf mutmaÃŸliche Boote von Drogenschmugglern in der Karibik und im Pazifik, der "fahrlÃ¤ssige Umgang" mit militÃ¤rischen Informationen, die Ã¼ber die Messenger-App Signal ausgetauscht worden waren und der Angriff auf den Iran, der demnach nicht ohne Beteiligung des Kongresses hÃ¤tte erfolgen dÃ¼rfen. Das Vorhaben der Demokraten hat allerdings nur geringe Erfolgsaussichten, weil die Republikaner Ã¼ber eine Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus und im Senat verfÃ¼gen.
Pentagon-Sprecherin Kingsley Wilson wies die VorwÃ¼rfe gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur Axios am Dienstag zurÃ¼ck und erklÃ¤rte: "Dies sind nur weitere Demokraten, die versuchen, Schlagzeilen zu machen, wÃ¤hrend das Kriegsministerium die Ziele des PrÃ¤sidenten im Iran entschieden und mit Ã¼berwÃ¤ltigender Macht erreicht hat".
Politik
US-Demokraten wollen Verteidigungsminister Hegseth seines Amtes entheben
- AFP - 16. April 2026, 11:34 Uhr
Die oppositionellen Demokraten haben im US-ReprÃ¤sentantenhaus sechs Artikel fÃ¼r ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth eingebracht.
Die oppositionellen Demokraten haben im US-ReprÃ¤sentantenhaus sechs Artikel fÃ¼r ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth eingebracht. Hegseth habe "seinen Eid gebrochen, US-Soldaten gefÃ¤hrdet und Kriegsverbrechen begangen", erklÃ¤rte die demokratische Abgeordnete Yassamin Ansari am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X zur BegrÃ¼ndung.
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