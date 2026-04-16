HÃ¶here PrÃ¤mien sollen freiwillige RÃ¼ckkehr nach Syrien ankurbeln

Syrer in Deutschland feiern den Sturz von Assad in Syrien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Auch knapp eineinhalb Jahre nach dem Regimesturz lÃ¤uft die freiwillige, mit PrÃ¤mien gefÃ¶rderte RÃ¼ckkehr von Syrern in ihre Heimat nur schleppend. Mit Stand vom 27. MÃ¤rz weiÃŸ das Bundesinnenministerium von gerade einmal 9867 Syrern, die seit 2024 freiwillig gegangen sind, berichtet der "Spiegel".



Zwar unterstÃ¼tzt die Regierung solche Ausreisen inzwischen wieder mit Geld, derzeit sind allerdings beim zustÃ¤ndigen Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) gerade einmal 844 AntrÃ¤ge fÃ¼r 1.517 Personen in Arbeit, die auf Hilfe aus dem einschlÃ¤gigen Bund-LÃ¤nder-FÃ¶rdertopf zielen. Der PrÃ¤sident des Bamf, Hans-Eckhard Sommer, hatte kÃ¼rzlich im "Spiegel" hÃ¶here PrÃ¤mien fÃ¼r freiwillige RÃ¼ckkehrer angeregt. Die bisherigen PrÃ¤mien - in der Regel 1.000 Euro pro Erwachsenen - seien nicht attraktiv genug. Zudem gilt es im Bamf als offenes Geheimnis, dass die komplizierte Berechnung der RÃ¼ckkehrprÃ¤mien nach den UmstÃ¤nden des Einzelfalls zu viel Aufwand verursacht. Pauschalen wÃ¼rden die Abwicklung erleichtern.



Das Innenministerium teilte dazu auf Anfrage mit, man habe beides im Blick und bewerte das "kontinuierlich". Derzeit leben laut Ministerium rund 500.000 Syrer mit einem befristeten Schutztitel in Deutschland. KÃ¼rzlich hatte es nach einem Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz mit Syriens Machthaber Ahmed al-Scharaa Verwirrung um eine angebliche Aussage aus dem GesprÃ¤ch gegeben, dass 80 Prozent der Syrer in ihre Heimat zurÃ¼ckkehren sollten.

