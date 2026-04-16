Brennpunkte

Brandkatastrophe von Crans-Montana: Weitere AmtstrÃ¤ger im Visier der Ermittler

  • AFP - 16. April 2026, 14:19 Uhr
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Schweigemarsch fÃ¼r die Opfer der Brandkatastrophe
Bild: AFP

Nach der Silvester-Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana sind weitere AmtstrÃ¤ger ins Visier der Ermittler geraten. Es gelten vier weitere Mitarbeiter beziehungsweise frÃ¼here Mitarbeiter der Kommunalverwaltung als Beschuldigte.

Nach der Silvester-Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana sind weitere AmtstrÃ¤ger ins Visier der Ermittler geraten. Es sollten vier weitere Mitarbeiter beziehungsweise frÃ¼here Mitarbeiter der Kommunalverwaltung als Beschuldigte befragt werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Ermittlerkreisen. Zu ihnen zÃ¤hle der fÃ¼r Sicherheit in Crans-Montana zustÃ¤ndige Gemeinderat. Damit laufen nun gegen insgesamt 13 Beschuldigte offizielle Ermittlungen.

In der Silvesternacht war im Untergeschoss der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana ein Brand ausgebrochen. 41 zumeist junge Menschen kamen ums Leben, 115 weitere Menschen wurden verletzt - viele von ihnen erlitten schwerste Verbrennungen. Die Ermittler vermuten, dass die Brandkatastrophe durch an Flaschen befestigte FeuerwerksfontÃ¤nen ausgelÃ¶st wurde, die der Decke zu nahe kamen.

Ermittlungen sollen nun Aufschluss Ã¼ber die genauen UmstÃ¤nde des Brandes geben und klÃ¤ren, ob die EigentÃ¼mer der Bar gegen Sicherheitsvorschriften verstoÃŸen haben. Die Gemeinde hat bereits eingerÃ¤umt, dass seit 2019 keine Brandschutzkontrollen in der Bar stattgefunden hatten - obwohl diese jedes Jahr vorgeschrieben sind. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung, fahrlÃ¤ssige KÃ¶rperverletzung und fahrlÃ¤ssige Brandstiftung.

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