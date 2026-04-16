Nach der Silvester-Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana sind weitere AmtstrÃ¤ger ins Visier der Ermittler geraten. Es sollten vier weitere Mitarbeiter beziehungsweise frÃ¼here Mitarbeiter der Kommunalverwaltung als Beschuldigte befragt werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Ermittlerkreisen. Zu ihnen zÃ¤hle der fÃ¼r Sicherheit in Crans-Montana zustÃ¤ndige Gemeinderat. Damit laufen nun gegen insgesamt 13 Beschuldigte offizielle Ermittlungen.
In der Silvesternacht war im Untergeschoss der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana ein Brand ausgebrochen. 41 zumeist junge Menschen kamen ums Leben, 115 weitere Menschen wurden verletzt - viele von ihnen erlitten schwerste Verbrennungen. Die Ermittler vermuten, dass die Brandkatastrophe durch an Flaschen befestigte FeuerwerksfontÃ¤nen ausgelÃ¶st wurde, die der Decke zu nahe kamen.
Ermittlungen sollen nun Aufschluss Ã¼ber die genauen UmstÃ¤nde des Brandes geben und klÃ¤ren, ob die EigentÃ¼mer der Bar gegen Sicherheitsvorschriften verstoÃŸen haben. Die Gemeinde hat bereits eingerÃ¤umt, dass seit 2019 keine Brandschutzkontrollen in der Bar stattgefunden hatten - obwohl diese jedes Jahr vorgeschrieben sind. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung, fahrlÃ¤ssige KÃ¶rperverletzung und fahrlÃ¤ssige Brandstiftung.
Brennpunkte
Brandkatastrophe von Crans-Montana: Weitere AmtstrÃ¤ger im Visier der Ermittler
- AFP - 16. April 2026, 14:19 Uhr
Nach der Silvester-Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana sind weitere AmtstrÃ¤ger ins Visier der Ermittler geraten. Es gelten vier weitere Mitarbeiter beziehungsweise frÃ¼here Mitarbeiter der Kommunalverwaltung als Beschuldigte.
Nach der Silvester-Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana sind weitere AmtstrÃ¤ger ins Visier der Ermittler geraten. Es sollten vier weitere Mitarbeiter beziehungsweise frÃ¼here Mitarbeiter der Kommunalverwaltung als Beschuldigte befragt werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Ermittlerkreisen. Zu ihnen zÃ¤hle der fÃ¼r Sicherheit in Crans-Montana zustÃ¤ndige Gemeinderat. Damit laufen nun gegen insgesamt 13 Beschuldigte offizielle Ermittlungen.
Weitere Meldungen
Junge FranzÃ¶sinnen kÃ¶nnen Menstruationstassen und Perioden-Slips von September an gratis erhalten. Wiederverwendbare Menstruationsartikel werden fÃ¼r alle MÃ¤dchen und FrauenMehr
Deutschen und internationalen Ermittlern ist erneut ein Schlag gegen die CyberkriminalitÃ¤t gelungen. Weltweit gingen SrafverfolgungsbehÃ¶rden gegen IT-Infrastrukturen undMehr
In MÃ¼nchen sind Ermittler mit einer Durchsuchungsaktion gegen Schwarzarbeit und illegale BeschÃ¤ftigung vorgegangen. Mehr als 500 Beamte waren im Einsatz, wie die Polizei amMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisiert die VerzÃ¶gerungen beim GebÃ¤udemodernisierungsgesetz, der Nachfolge des sogenanntenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Beamten in Bund und LÃ¤ndern dÃ¼rfen nach Ãœberzeugung von CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann auf keinen Fall in den Genuss der geplantenMehr
Die USA lassen im Zuge des Iran-Kriegs beschlossene Sanktionslockerungen fÃ¼r russisches und iranisches ErdÃ¶l auslaufen. "Wir werden die Generallizenz fÃ¼r russisches Ã–l nichtMehr