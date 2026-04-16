74-JÃ¤hriger wird in Bayern von Zug erfasst und getÃ¶tet

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Notarzt bei Ãœbung

Ein 74-JÃ¤hriger ist in Bayern von einem Zug erfasst und getÃ¶tet worden. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort, wie die Polizei in Straubing mitteilte. Demnach Ã¼berquerte der Mann Bahngleise, obwohl diese bereits wegen des Zugs gesperrt waren.