Ein 74-JÃ¤hriger ist in Bayern von einem Zug erfasst und getÃ¶tet worden. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort, wie die Polizei in Straubing am Donnerstag mitteilte. Demnach Ã¼berquerte der Mann am Donnerstag Bahngleise, obwohl diese bereits wegen des Zugs gesperrt waren.
Der ZugfÃ¼hrer gab noch ein Warnsignal, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Bahnstrecke blieb fÃ¼r die Zeit der Bergung gesperrt.
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74-JÃ¤hriger wird in Bayern von Zug erfasst und getÃ¶tet
- AFP - 16. April 2026, 15:12 Uhr
Ein 74-JÃ¤hriger ist in Bayern von einem Zug erfasst und getÃ¶tet worden. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort, wie die Polizei in Straubing mitteilte. Demnach Ã¼berquerte der Mann Bahngleise, obwohl diese bereits wegen des Zugs gesperrt waren.
Ein 74-JÃ¤hriger ist in Bayern von einem Zug erfasst und getÃ¶tet worden. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort, wie die Polizei in Straubing am Donnerstag mitteilte. Demnach Ã¼berquerte der Mann am Donnerstag Bahngleise, obwohl diese bereits wegen des Zugs gesperrt waren.
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