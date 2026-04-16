Die genaue Todesursache einer in einer KÃ¼hltruhe in einem Wohnhaus in Bielefeld entdeckten toten Frau ist nach wie vor unbekannt. Der am Donnerstag obduzierte Leichnam der getÃ¶teten 28-JÃ¤hrigen weise verschiedene Verletzungen auf, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt mit. Zur sicheren Ermittlung der Todesursache seien aber weitere Untersuchungen nÃ¶tig.
Die Lagerung der GetÃ¶teten in der KÃ¼hltruhe kÃ¶nne zu VerÃ¤nderungen an den Verletzungen gefÃ¼hrt haben, erklÃ¤rten die ErmittlungsbehÃ¶rden. Zudem wollen Polizei und Staatsanwaltschaft "aus kriminaltaktischen ErwÃ¤gungen" derzeit keine konkreten Ergebnisse der Obduktion und Angaben zu einzelnen Verletzungen verÃ¶ffentlichen.
Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizei Bielefeld dauerten an. Ein Mann hatte die Leiche seiner Schwester am Sonntag in einer KÃ¼hltruhe in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Gellershagen entdeckt. Die Polizei geht von einem TÃ¶tungsdelikt aus.
Brennpunkte
Tote Frau in KÃ¼hltruhe in Bielefeld: Todesursache nach Obduktion noch nicht geklÃ¤rt
- AFP - 16. April 2026, 16:25 Uhr
Die genaue Todesursache einer in einer KÃ¼hltruhe in einem Wohnhaus in Bielefeld entdeckten toten 28-jÃ¤hrigen Frau ist nach wie vor unklar. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft mÃ¼ssen die Verletzungen weiter untersucht werden.
Die genaue Todesursache einer in einer KÃ¼hltruhe in einem Wohnhaus in Bielefeld entdeckten toten Frau ist nach wie vor unbekannt. Der am Donnerstag obduzierte Leichnam der getÃ¶teten 28-JÃ¤hrigen weise verschiedene Verletzungen auf, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt mit. Zur sicheren Ermittlung der Todesursache seien aber weitere Untersuchungen nÃ¶tig.
Weitere Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die politisch motivierte KriminalitÃ¤t ist im vergangenen Jahr auf einen neuen HÃ¶chststand gestiegen. Das Bundeskriminalamt verbuchte fÃ¼rMehr
Der Start des von einer Privatinitiative geplanten Rettungsversuchs fÃ¼r den in der Ostsee festsitzenden Buckelwal ist um einen Tag verschoben worden. Die Aktion werde erst amMehr
Der libanesische PrÃ¤sident Joseph Aoun lehnt ein GesprÃ¤ch mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu ab. Aoun habe das Ansinnen der USA nach einem "direkten Kontakt"Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes zumindest fÃ¼r das untere Ende dieser Steuergruppe abgelehnt.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat am Donnerstag angekÃ¼ndigt, dass der zuvor von der EU-Kommission genehmigte deutscheMehr
Unternehmen in energieintensiven Bereichen kÃ¶nnen mit deutlichen Entlastungen bei ihren Stromkosten rechnen. Die EU-Kommission gab am Donnerstag grÃ¼nes Licht fÃ¼r die PlÃ¤ne derMehr