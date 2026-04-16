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Tote Frau in KÃ¼hltruhe in Bielefeld: Todesursache nach Obduktion noch nicht geklÃ¤rt

  • AFP - 16. April 2026, 16:25 Uhr
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Blaulicht
Bild: AFP

Die genaue Todesursache einer in einer KÃ¼hltruhe in einem Wohnhaus in Bielefeld entdeckten toten 28-jÃ¤hrigen Frau ist nach wie vor unklar. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft mÃ¼ssen die Verletzungen weiter untersucht werden.

Die genaue Todesursache einer in einer KÃ¼hltruhe in einem Wohnhaus in Bielefeld entdeckten toten Frau ist nach wie vor unbekannt. Der am Donnerstag obduzierte Leichnam der getÃ¶teten 28-JÃ¤hrigen weise verschiedene Verletzungen auf, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt mit. Zur sicheren Ermittlung der Todesursache seien aber weitere Untersuchungen nÃ¶tig.

Die Lagerung der GetÃ¶teten in der KÃ¼hltruhe kÃ¶nne zu VerÃ¤nderungen an den Verletzungen gefÃ¼hrt haben, erklÃ¤rten die ErmittlungsbehÃ¶rden. Zudem wollen Polizei und Staatsanwaltschaft "aus kriminaltaktischen ErwÃ¤gungen" derzeit keine konkreten Ergebnisse der Obduktion und Angaben zu einzelnen Verletzungen verÃ¶ffentlichen.

Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizei Bielefeld dauerten an. Ein Mann hatte die Leiche seiner Schwester am Sonntag in einer KÃ¼hltruhe in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Gellershagen entdeckt. Die Polizei geht von einem TÃ¶tungsdelikt aus.

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