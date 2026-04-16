Wirtschaft

Lufthansa stellt Cityline ein - Mitarbeiter freigestellt

  • dts - 16. April 2026, 14:03 Uhr
Bild vergrößern: Lufthansa stellt Cityline ein - Mitarbeiter freigestellt
Lufthansa-Maschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Das Management der Lufthansa-Gruppe greift angesichts der massiven Streikwelle zu einer harten MaÃŸnahme. Der Betrieb von Lufthansa Cityline wird mit sofortiger Wirkung eingestellt, wie aus einer internen Information hervorgeht, Ã¼ber die das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet. Danach werden alle BeschÃ¤ftigten bis auf wenige Ausnahmen freigestellt.

"Wir mussten nach umfÃ¤nglicher PrÃ¼fung den Beschluss fassen, den Cityline-Flugbetrieb vorerst bis auf Weiteres temporÃ¤r stillzulegen", heiÃŸt es in dem Schreiben. Das bedeute, dass bis auf Weiteres keine FlÃ¼ge mehr durchgefÃ¼hrt werden. "Alle betroffenen Mitarbeiter im Cockpit und in der Kabine werden widerruflich - bis auf wenige Ausnahmen - freigestellt."

Hintergrund ist eine Entscheidung der Kernmarke Lufthansa Classic, wegen der stÃ¤ndigen Streiks auf die Dienste der Cityline zu verzichten. Cityline Ã¼bernimmt ZubringerflÃ¼ge etwa nach Frankfurt und MÃ¼nchen. Ein Sprecher der Lufthansa bestÃ¤tigte die Information auf Anfrage.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EU-Kommission genehmigt deutschen Industriestrompreis
    EU-Kommission genehmigt deutschen Industriestrompreis

    Die EU-Kommission hat die PlÃ¤ne der Bundesregierung fÃ¼r einen Industriestrompreis genehmigt. Deutschland darf die Stromkosten energieintensiver Unternehmen rÃ¼ckwirkend ab dem

    Mehr
    Bundesregierung lehnt Schutzklauseln fÃ¼r US-Zoll-Abkommen ab
    Bundesregierung lehnt Schutzklauseln fÃ¼r US-Zoll-Abkommen ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich gegen mehrere Ã„nderungsantrÃ¤ge positioniert, die das EU-Parlament zur Umsetzung des Zoll-Abkommens mit den USA

    Mehr
    DGB dringt auf schnelle Klarheit beim neuen Heizungsgesetz
    DGB dringt auf schnelle Klarheit beim neuen Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisiert die VerzÃ¶gerungen beim GebÃ¤udemodernisierungsgesetz, der Nachfolge des sogenannten

    Mehr
    EU-Kommission: Google soll Suchmaschinen-Daten an Konkurrenten weitergeben
    EU-Kommission: Google soll Suchmaschinen-Daten an Konkurrenten weitergeben
    Nach Facebook-Sperrung: Seite von Playboy Deutschland wieder online
    Nach Facebook-Sperrung: Seite von Playboy Deutschland wieder online
    Verbotene Online-GlÃ¼cksspiele: Spieler kÃ¶nnen verlorene EinsÃ¤tze zurÃ¼ckfordern
    Verbotene Online-GlÃ¼cksspiele: Spieler kÃ¶nnen verlorene EinsÃ¤tze zurÃ¼ckfordern
    KI-Nachfrage treibt Gewinn von Chip-Hersteller TSMC weiter nach oben
    KI-Nachfrage treibt Gewinn von Chip-Hersteller TSMC weiter nach oben
    Menstruationstassen werden fÃ¼r junge FranzÃ¶sinnen kostenfrei
    Menstruationstassen werden fÃ¼r junge FranzÃ¶sinnen kostenfrei
    Schlag gegen weltweite CyberkriminalitÃ¤t: Auch Deutscher in Gewahrsam
    Schlag gegen weltweite CyberkriminalitÃ¤t: Auch Deutscher in Gewahrsam
    GroÃŸ angelegte Durchsuchungen gegen Schwarzarbeit in MÃ¼nchen
    GroÃŸ angelegte Durchsuchungen gegen Schwarzarbeit in MÃ¼nchen
    EndgÃ¼ltige Entwarnung nach Polonium-Verdacht in Baden-WÃ¼rttemberg
    EndgÃ¼ltige Entwarnung nach Polonium-Verdacht in Baden-WÃ¼rttemberg
    Brandkatastrophe von Crans-Montana: Weitere AmtstrÃ¤ger im Visier der Ermittler
    Brandkatastrophe von Crans-Montana: Weitere AmtstrÃ¤ger im Visier der Ermittler
    China warnt BÃ¼rger vor
    China warnt BÃ¼rger vor "bÃ¶sartigen" Kontrollen bei der Einreise in die USA

    Top Meldungen

    Linnemann: Beamte dÃ¼rfen EntlastungsprÃ¤mie auf keinen Fall bekommen
    Linnemann: Beamte dÃ¼rfen EntlastungsprÃ¤mie auf keinen Fall bekommen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Beamten in Bund und LÃ¤ndern dÃ¼rfen nach Ãœberzeugung von CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann auf keinen Fall in den Genuss der geplanten

    Mehr
    Lockerung von US-Sanktionen fÃ¼r russisches ErdÃ¶l wird nicht verlÃ¤ngert
    Lockerung von US-Sanktionen fÃ¼r russisches ErdÃ¶l wird nicht verlÃ¤ngert

    Die USA lassen im Zuge des Iran-Kriegs beschlossene Sanktionslockerungen fÃ¼r russisches und iranisches ErdÃ¶l auslaufen. "Wir werden die Generallizenz fÃ¼r russisches Ã–l nicht

    Mehr
    Wieder deutlich mehr GeschÃ¤ftsreisen
    Wieder deutlich mehr GeschÃ¤ftsreisen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vergangenes Jahr sind BeschÃ¤ftigte deutscher Unternehmen 116,1 Millionen Mal geschÃ¤ftlich verreist und damit gut acht Prozent hÃ¤ufiger als im

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts