Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Das Management der Lufthansa-Gruppe greift angesichts der massiven Streikwelle zu einer harten MaÃŸnahme. Der Betrieb von Lufthansa Cityline wird mit sofortiger Wirkung eingestellt, wie aus einer internen Information hervorgeht, Ã¼ber die das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet. Danach werden alle BeschÃ¤ftigten bis auf wenige Ausnahmen freigestellt.
"Wir mussten nach umfÃ¤nglicher PrÃ¼fung den Beschluss fassen, den Cityline-Flugbetrieb vorerst bis auf Weiteres temporÃ¤r stillzulegen", heiÃŸt es in dem Schreiben. Das bedeute, dass bis auf Weiteres keine FlÃ¼ge mehr durchgefÃ¼hrt werden. "Alle betroffenen Mitarbeiter im Cockpit und in der Kabine werden widerruflich - bis auf wenige Ausnahmen - freigestellt."
Hintergrund ist eine Entscheidung der Kernmarke Lufthansa Classic, wegen der stÃ¤ndigen Streiks auf die Dienste der Cityline zu verzichten. Cityline Ã¼bernimmt ZubringerflÃ¼ge etwa nach Frankfurt und MÃ¼nchen. Ein Sprecher der Lufthansa bestÃ¤tigte die Information auf Anfrage.
Wirtschaft
Lufthansa stellt Cityline ein - Mitarbeiter freigestellt
- dts - 16. April 2026, 14:03 Uhr
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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Das Management der Lufthansa-Gruppe greift angesichts der massiven Streikwelle zu einer harten MaÃŸnahme. Der Betrieb von Lufthansa Cityline wird mit sofortiger Wirkung eingestellt, wie aus einer internen Information hervorgeht, Ã¼ber die das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet. Danach werden alle BeschÃ¤ftigten bis auf wenige Ausnahmen freigestellt.
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