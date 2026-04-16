Schlag gegen weltweite CyberkriminalitÃ¤t: Auch Deutscher in Gewahrsam

Neztwerkkabel an Server

Deutschen und internationalen Ermittlern ist erneut ein Schlag gegen die CyberkriminalitÃ¤t gelungen. Weltweit gingen Srafverfolger gegen IT-Infrastrukturen und TatverdÃ¤chtige vor, die fÃ¼r sogenannte Ãœberlastungsangriffe verantwortlich sein sollen.

Deutschen und internationalen Ermittlern ist erneut ein Schlag gegen die CyberkriminalitÃ¤t gelungen. Weltweit gingen SrafverfolgungsbehÃ¶rden gegen IT-Infrastrukturen und TatverdÃ¤chtige vor, die fÃ¼r sogenannte Ãœberlastungsangriffe unter anderem auf Unternehmen verantwortlich sein sollen, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilten.



Es geht um sogenannte DDoS-Attacken. Dabei wird ein IT-System von einer Vielzahl von Stellen aus mit Anfragen Ã¼berhÃ¤uft, so dass es Ã¼berlastet ist und schlimmstenfalls abstÃ¼rzt. Webseiten oder -dienste fallen in der Folge aus, was zu erheblichen wirtschaftlichen SchÃ¤den bei betroffenen Unternehmen und auch zu AusfÃ¤llen kritischer Infrastrukturen fÃ¼hren kann. Die Plattformen, die diese Dienstleistung anbieten, werden auch Stresserdienste genannt.



International gab es 16 Durchsuchungen, unter anderem in Polen und Brasilien. In einem bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gefÃ¼hrten Verfahren wird dem Beschuldigten vorgeworfen, zwei der weltweit bedeutendsten Stresserdienste - Fluxstress und Netdowner - betrieben zu haben. Der Deutsche befindet sich demnach derzeit in Gewahrsam der thailÃ¤ndischen BehÃ¶rden.



Gegen ihn liegt in Deutschland ein Haftbefehl wegen gewerbs- und bandenmÃ¤ÃŸigen Betreibens einer kriminellen Handelsplattform im Internet vor. Die Dienste wurden den Angaben zufolge unschÃ¤dlich gemacht, dabei wurden mehr als 40 Server beschlagnahmt.



DarÃ¼ber hinaus wurden durch die insgesamt 21 beteiligten LÃ¤nder mehr als 150 MaÃŸnahmen gegen IT-Infrastrukturen vollzogen und zahlreiche weitere kriminelle Plattformen abgeschaltet. Die polnischen BehÃ¶rden nahmen zudem zwei mutmaÃŸliche Administratoren und einen weiteren TatverdÃ¤chtigen fest.



Zu den Motiven der Cyberkriminellen hinter Ãœberlastungsangriffen gehÃ¶ren den ErmittlungsbehÃ¶rden zufolge Wirtschaftssabotage und das Erzielen finanzieller Gewinne, die Verschleierung anderer Cyberangriffe, aber auch das Verschaffen eigener Wettbewerbsvorteile beim Onlinegaming und politisch-ideologische Motive wie etwa bei Hackergruppierungen.