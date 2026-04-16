Junge FranzÃ¶sinnen kÃ¶nnen Menstruationstassen und Perioden-Slips von September an gratis erhalten. Wiederverwendbare Menstruationsartikel werden fÃ¼r alle MÃ¤dchen und Frauen unter 26 Jahren kostenlos, wie die Regierung am Donnerstag in Paris ankÃ¼ndigte. Das entsprechende Gesetz war bereits Ende 2023 verabschiedet, aber bislang nicht umgesetzt worden. Es seien etwa 6,7 Millionen MÃ¤dchen und Frauen betroffen, hieÃŸ es in einer Mitteilung der Ministerien fÃ¼r Gesundheit und fÃ¼r Gleichstellung.Â
Bei besonders bedÃ¼rftigen Frauen entfÃ¤llt demnach die Altersgrenze. "Keine Frau und kein MÃ¤dchen sollte auf ihre Intimhygiene verzichten mÃ¼ssen: Es ist eine Frage von Gesundheit und WÃ¼rde", betonte die Gleichstellungsministerin Aurore BergÃ©. Gesundheitsministerin StÃ©phanie Rist erklÃ¤rte: "Menstruationsarmut ist kein Schicksal: Sie ist eine Ungerechtigkeit, der wir entschlossen begegnen mÃ¼ssen."
Menstruationstassen sind kleine Silikonbecher, die das Blut in der Vagina aufnehmen. Sie werden ausgewaschen und wiederverwendet. Perioden-Slips sind waschbare Unterhosen mit saugfÃ¤higen Einlagen. Beide Artikel gelten als nachhaltige Alternative zu Tampons und Wegwerfbinden.Â
Brennpunkte
Menstruationstassen werden fÃ¼r junge FranzÃ¶sinnen kostenfrei
- AFP - 16. April 2026, 14:37 Uhr
Junge FranzÃ¶sinnen kÃ¶nnen Menstruationstassen und Perioden-Slips von September an gratis erhalten. Wiederverwendbare Menstruationsartikel werden fÃ¼r alle MÃ¤dchen und Frauen unter 26 Jahren kostenlos, wie die Regierung am Donnerstag in Paris ankÃ¼ndigte.
Junge FranzÃ¶sinnen kÃ¶nnen Menstruationstassen und Perioden-Slips von September an gratis erhalten. Wiederverwendbare Menstruationsartikel werden fÃ¼r alle MÃ¤dchen und Frauen unter 26 Jahren kostenlos, wie die Regierung am Donnerstag in Paris ankÃ¼ndigte. Das entsprechende Gesetz war bereits Ende 2023 verabschiedet, aber bislang nicht umgesetzt worden. Es seien etwa 6,7 Millionen MÃ¤dchen und Frauen betroffen, hieÃŸ es in einer Mitteilung der Ministerien fÃ¼r Gesundheit und fÃ¼r Gleichstellung.Â
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